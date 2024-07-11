«Альфа-капитал» запустил открытый ПИФ валютных облигаций с выплатой дохода

Ранее инвесткомпания Proxima Capital Group заявила, что активно работает над созданием частного закрытого фонда прямых инвестиций под названием PCG Growth Equity. Объем капитала на старте составит не менее 7 млрд руб. Фонд будет инвестировать в компании-лидеры в нишах потребительских товаров и услуг, IT и кибербезопасности, непродовольственного ретейла, медицины и медтех. Вкладываться в проекты PCG Growth Equity будет за 3-5 лет до IPO, а выходить из них – через размещение акций портфельных компаний на фондовом рынке.