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«Альфа-капитал» запустил открытый ПИФ валютных облигаций с выплатой дохода

Ведомости

УК «Альфа-Капитал» запустил паевый инвестиционный фонд (ПИФ) валютных облигаций с ежеквартальной выплатой накопленного дохода. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.

Портфель фонда будет включать преимущественно замещающие облигации (бумаги российских компаний, выпущенные ими вместо своих еврооблигаций), евробонды в долларах и евро, а также облигации в юанях. Управляющий намерен включить в портфель несколько десятков выпусков с различным сроком погашения и уровнем потенциальной доходности. Поступающий купонный доход будет пропорционально распределяться между пайщиками и выплачиваться по итогам каждого квартала.

Инвестиции в новый фонд «Альфа-капитала» не требуют подтверждения квалификации, а минимальная сумма вложений составляет 50 000 руб.

«Сегодня многие инвесторы заинтересованы в механизмах защиты от потенциального ослабления рубля – локальный рынок валютных облигаций дает для этого отличные возможности. Инструменты с хранением в российской инфраструктуре и расчетами в рублях лишены риска внешних блокировок, в то же время отличаются высокими потенциальными доходностями по сравнению с аналогами на зарубежных рынках», – отметила гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Ранее инвесткомпания Proxima Capital Group заявила, что активно работает над созданием частного закрытого фонда прямых инвестиций под названием PCG Growth Equity. Объем капитала на старте составит не менее 7 млрд руб. Фонд будет инвестировать в компании-лидеры в нишах потребительских товаров и услуг, IT и кибербезопасности, непродовольственного ретейла, медицины и медтех. Вкладываться в проекты PCG Growth Equity будет за 3-5 лет до IPO, а выходить из них – через размещение акций портфельных компаний на фондовом рынке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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