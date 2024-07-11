«Альфа-капитал» запустил открытый ПИФ валютных облигаций с выплатой дохода
УК «Альфа-Капитал» запустил паевый инвестиционный фонд (ПИФ) валютных облигаций с ежеквартальной выплатой накопленного дохода. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании.
Портфель фонда будет включать преимущественно замещающие облигации (бумаги российских компаний, выпущенные ими вместо своих еврооблигаций), евробонды в долларах и евро, а также облигации в юанях. Управляющий намерен включить в портфель несколько десятков выпусков с различным сроком погашения и уровнем потенциальной доходности. Поступающий купонный доход будет пропорционально распределяться между пайщиками и выплачиваться по итогам каждого квартала.
Инвестиции в новый фонд «Альфа-капитала» не требуют подтверждения квалификации, а минимальная сумма вложений составляет 50 000 руб.
«Сегодня многие инвесторы заинтересованы в механизмах защиты от потенциального ослабления рубля – локальный рынок валютных облигаций дает для этого отличные возможности. Инструменты с хранением в российской инфраструктуре и расчетами в рублях лишены риска внешних блокировок, в то же время отличаются высокими потенциальными доходностями по сравнению с аналогами на зарубежных рынках», – отметила гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.
Ранее инвесткомпания Proxima Capital Group заявила, что активно работает над созданием частного закрытого фонда прямых инвестиций под названием PCG Growth Equity. Объем капитала на старте составит не менее 7 млрд руб. Фонд будет инвестировать в компании-лидеры в нишах потребительских товаров и услуг, IT и кибербезопасности, непродовольственного ретейла, медицины и медтех. Вкладываться в проекты PCG Growth Equity будет за 3-5 лет до IPO, а выходить из них – через размещение акций портфельных компаний на фондовом рынке.