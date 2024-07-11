Челябинский девелопер «АПРИ» объявил ценовой диапазон IPO
Челябинский девелопер «АПРИ» установил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO) в пределах 8,8-9,7 руб. за одну акцию. Он соответствует капитализации в размере 10-11 млрд руб., следует из сообщения компании.
Планируемый объем размещения составит от 500 млн до 1 млрд руб., уточняется в сообщении «АПРИ». Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO может составить от 5 до 10%.
Девелопер ожидает, что Московская биржа включит его акции во второй уровень листинга. Размер лота для приобретения будет составлять 10 акций. Сбор заявок на участие в IPO от инвесторов продлится с 22 по 29 июля, начало торгов запланировано на 30 июля.
В сообщении «АПРИ» отмечается, что по дивидендной политике компания направляет на дивиденды до 50% чистой прибыли по МСФО. В какой момент компания начнет выплачивать дивиденды и с какой периодичностью – пока не уточняется.
По итогам 2023 г. чистая прибыль «АПРИ» составила 2,2 млрд руб. – на 22,2% выше, чем в 2022 г. Выручка компании год к году выросла на 49,4% до 12,1 млрд руб., EBITDA – на 44,4% до 5,2 млрд руб.
О планах по IPO «АПРИ» 29 мая сообщил председатель совета директоров компании Алексей Овакимян на дне инвестора. Он уточнил, что сделка пройдет в формате cash-in, в нее войдут бумаги из допэмиссии.