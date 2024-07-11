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Челябинский девелопер «АПРИ» объявил ценовой диапазон IPO

Ведомости

Челябинский девелопер «АПРИ» установил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO) в пределах 8,8-9,7 руб. за одну акцию. Он соответствует капитализации в размере 10-11 млрд руб., следует из сообщения компании.

Планируемый объем размещения составит от 500 млн до 1 млрд руб., уточняется в сообщении «АПРИ». Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO может составить от 5 до 10%.

Девелопер ожидает, что Московская биржа включит его акции во второй уровень листинга. Размер лота для приобретения будет составлять 10 акций. Сбор заявок на участие в IPO от инвесторов продлится с 22 по 29 июля, начало торгов запланировано на 30 июля. 

В сообщении «АПРИ» отмечается, что по дивидендной политике компания направляет на дивиденды до 50% чистой прибыли по МСФО. В какой момент компания начнет выплачивать дивиденды и с какой периодичностью – пока не уточняется. 

По итогам 2023 г. чистая прибыль «АПРИ» составила 2,2 млрд руб. – на 22,2% выше, чем в 2022 г. Выручка компании год к году выросла на 49,4% до 12,1 млрд руб., EBITDA – на 44,4% до 5,2 млрд руб.

О планах по IPO «АПРИ» 29 мая сообщил председатель совета директоров компании Алексей Овакимян на дне инвестора. Он уточнил, что сделка пройдет в формате cash-in, в нее войдут бумаги из допэмиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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