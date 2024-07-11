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ЦБ выделил инвесторов-новичков в новую категорию брокерских клиентов

Ведомости

Банк России решил выделить новую категорию клиентов брокеров с начальным уровнем риска. В нее регулятор включил инвесторов без опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, сообщается на сайте ЦБ.

Брокеры должны будут снизить размер кредитного плеча для новичков из новой категории, подчеркивается в сообщении регулятора. Также брокерским компаниям нужно будет заранее предупреждать клиентов о случаях, когда их поручения могут требовать сделки с плечом. Новое требование вступит в силу с 1 апреля 2025 г.

Регулятор также изменил для всех категорий клиентов брокеров порядок расчета нормативов покрытия риска – они будут действовать и на опционные договоры. Под регулирование маржинальных сделок также попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Новый порядок расчета нормативов тоже вступит в силу с 1 апреля 2025 г. 

К инструментам фондового рынка, торгующимся с плечом, относятся фьючерсы. Какими бывают фьючерсы, как заключать с ними сделки и какие риски нужно учитывать при инвестициях в эти инструменты, в апреле объяснили опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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