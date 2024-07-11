ЦБ выделил инвесторов-новичков в новую категорию брокерских клиентов
Банк России решил выделить новую категорию клиентов брокеров с начальным уровнем риска. В нее регулятор включил инвесторов без опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, сообщается на сайте ЦБ.
Брокеры должны будут снизить размер кредитного плеча для новичков из новой категории, подчеркивается в сообщении регулятора. Также брокерским компаниям нужно будет заранее предупреждать клиентов о случаях, когда их поручения могут требовать сделки с плечом. Новое требование вступит в силу с 1 апреля 2025 г.
Регулятор также изменил для всех категорий клиентов брокеров порядок расчета нормативов покрытия риска – они будут действовать и на опционные договоры. Под регулирование маржинальных сделок также попадают ценные бумаги, валюта, драгоценные металлы и фьючерсы. Новый порядок расчета нормативов тоже вступит в силу с 1 апреля 2025 г.
К инструментам фондового рынка, торгующимся с плечом, относятся фьючерсы. Какими бывают фьючерсы, как заключать с ними сделки и какие риски нужно учитывать при инвестициях в эти инструменты, в апреле объяснили опрошенные «Ведомостями» эксперты.