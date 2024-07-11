ЦБ выделил инвесторов-новичков в новую категорию брокерских клиентов

Брокеры должны будут снизить размер кредитного плеча для новичков из новой категории, подчеркивается в сообщении регулятора. Также брокерским компаниям нужно будет заранее предупреждать клиентов о случаях, когда их поручения могут требовать сделки с плечом. Новое требование вступит в силу с 1 апреля 2025 г.