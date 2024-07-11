ЦБ выявил случаи манипулирования рынком в сделках с фьючерсами и опционами
Банк России выявил факты манипулирования рынком при сделках с фьючерсами на индекс московской недвижимости «Домклик» и опционами. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Факты манипулирования рынком произошли в конце 2022 г., уточняет ЦБ, когда Московская биржа проводила конкурс «Лучший частный инвестор 2022». Участники номинации «Лучший трейдер фьючерсами на индекс московской недвижимости “Домклик”» Любовь, Александр и Евгений Огневые, являющиеся родственниками, совершали взаимные сделки с этими инструментами. Также они заключали взаимные сделки с фьючерсами на акции «Магнита», сообщил ЦБ. Взаимные сделки с фьючерсами на индекс московской недвижимости «Домклик», а также и маржируемыми опционами пут и колл на этот инструмент, в конце 2022 г. также заключали Владимир Карьков и Людмила Гурьянова.
Мосбиржа аннулировала результаты, которые нарушители показали при участии в конкурсе, добавил ЦБ. Проверка доказала, что они совершали операции по предварительному соглашению в надежде на победу в конкурсе, и это вызвало существенные отклонения объема торгов. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нарушителям направлены предписания о недопущении подобных ситуаций в будущем, уточнил регулятор.
18 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании рынком на торгах акциями «СПБ биржи». Поводом стала ситуация с подложным заявлением о банкротстве биржи в ноябре 2023 г., из-за чего акции площадки в момент рухнули на 35%.