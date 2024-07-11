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ЦБ выявил случаи манипулирования рынком в сделках с фьючерсами и опционами

Ведомости

Банк России выявил факты манипулирования рынком при сделках с фьючерсами на индекс московской недвижимости «Домклик» и опционами. Об этом сообщается на сайте регулятора. 

Факты манипулирования рынком произошли в конце 2022 г., уточняет ЦБ, когда Московская биржа проводила конкурс «Лучший частный инвестор 2022». Участники номинации «Лучший трейдер фьючерсами на индекс московской недвижимости “Домклик”» Любовь, Александр и Евгений Огневые, являющиеся родственниками, совершали взаимные сделки с этими инструментами. Также они заключали взаимные сделки с фьючерсами на акции «Магнита», сообщил ЦБ. Взаимные сделки с фьючерсами на индекс московской недвижимости «Домклик», а также и маржируемыми опционами пут и колл на этот инструмент, в конце 2022 г. также заключали Владимир Карьков и Людмила Гурьянова. 

Мосбиржа аннулировала результаты, которые нарушители показали при участии в конкурсе, добавил ЦБ. Проверка доказала, что они совершали операции по предварительному соглашению в надежде на победу в конкурсе, и это вызвало существенные отклонения объема торгов. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 5 закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нарушителям направлены предписания о недопущении подобных ситуаций в будущем, уточнил регулятор.

18 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело о манипулировании рынком на торгах акциями «СПБ биржи». Поводом стала ситуация с подложным заявлением о банкротстве биржи в ноябре 2023 г., из-за чего акции площадки в момент рухнули на 35%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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