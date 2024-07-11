ЦБ выявил случаи манипулирования рынком в сделках с фьючерсами и опционами

Факты манипулирования рынком произошли в конце 2022 г., уточняет ЦБ, когда Московская биржа проводила конкурс «Лучший частный инвестор 2022». Участники номинации «Лучший трейдер фьючерсами на индекс московской недвижимости “Домклик”» Любовь, Александр и Евгений Огневые, являющиеся родственниками, совершали взаимные сделки с этими инструментами. Также они заключали взаимные сделки с фьючерсами на акции «Магнита», сообщил ЦБ. Взаимные сделки с фьючерсами на индекс московской недвижимости «Домклик», а также и маржируемыми опционами пут и колл на этот инструмент, в конце 2022 г. также заключали Владимир Карьков и Людмила Гурьянова.