Совкомбанк улучшил условия сделки по покупке «Хоум банка»
Совкомбанк договорился с «Хоум банком» об улучшении условий поглощения. Об этом сообщается на сайте Совкомбанка. Стороны сделки подписали новые условия 28 июня.
Оценка «Хоум банка» снижена на 13%, а оценка одной акции Совкомбанка – на 10%, до 15,69 руб. Изменения лучше отражают текущую макроэкономическую ситуацию и коррекцию рынка и более выгоды акционерам Совкомбанка. Кроме того, они позволят оптимизировать и ускорить процесс интеграции одного банка в другой, отмечает пресс-служба.
Предыдущий вариант сделки не будет одобрен на назначенном на 1 августа собрании акционеров Совкомбанка. Для одобрения новой структуры будет назначено новое собрание, о котором кредитная организация объявит позже.
Акции Совкомбанка 11 июля доходили до 15,23 руб., прибавляя 5% к предыдущему закрытию основной сессии. По итогам торгов их стоимость составила 14,85 руб. (+2,4%).
Последний раз условия сделки менялись в начале июня. Тогда было решено, что 90% стоимости «Хоум Банка» будет оплачено акциями допэмиссии Совкомбанка, а оставшиеся 10% – оплачены деньгами. Ранее планировалось, что соотношение составит 50/50. Цена акций Совкомбанка тогда была установлена в размере 17,44 руб. Оценка «Хоум Банка» ранее составляла 0,8 капитала. На 30 сентября 2023 г. собственные средства Хоум Банка составляли 60,5 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ.
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в июне сообщал, что допэмиссия в рамках покупки «Хоум банка» будет не публичная (SPO), а по закрытой подписке, и благодаря ей Совкомбанк закроет потребности в капитале на следующие 12-18 месяцев.