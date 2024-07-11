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Совкомбанк улучшил условия сделки по покупке «Хоум банка»

Ведомости

Совкомбанк договорился с «Хоум банком» об улучшении условий поглощения. Об этом сообщается на сайте Совкомбанка. Стороны сделки подписали новые условия 28 июня.

Оценка «Хоум банка» снижена на 13%, а оценка одной акции Совкомбанка – на 10%, до 15,69 руб. Изменения лучше отражают текущую макроэкономическую ситуацию и коррекцию рынка и более выгоды акционерам Совкомбанка. Кроме того, они позволят оптимизировать и ускорить процесс интеграции одного банка в другой, отмечает пресс-служба.

Предыдущий вариант сделки не будет одобрен на назначенном на 1 августа собрании акционеров Совкомбанка. Для одобрения новой структуры будет назначено новое собрание, о котором кредитная организация объявит позже.

Акции Совкомбанка 11 июля доходили до 15,23 руб., прибавляя 5% к предыдущему закрытию основной сессии. По итогам торгов их стоимость составила 14,85 руб. (+2,4%).

Последний раз условия сделки менялись в начале июня. Тогда было решено, что 90% стоимости «Хоум Банка» будет оплачено акциями допэмиссии Совкомбанка, а оставшиеся 10% – оплачены деньгами. Ранее планировалось, что соотношение составит 50/50. Цена акций Совкомбанка тогда была установлена в размере 17,44 руб. Оценка «Хоум Банка» ранее составляла 0,8 капитала. На 30 сентября 2023 г. собственные средства Хоум Банка составляли 60,5 млрд руб., следует из его отчетности по РСБУ.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в июне сообщал, что допэмиссия в рамках покупки «Хоум банка» будет не публичная (SPO), а по закрытой подписке, и благодаря ей Совкомбанк закроет потребности в капитале на следующие 12-18 месяцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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