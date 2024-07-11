Совкомбанк улучшил условия сделки по покупке «Хоум банка»

Оценка «Хоум банка» снижена на 13%, а оценка одной акции Совкомбанка – на 10%, до 15,69 руб. Изменения лучше отражают текущую макроэкономическую ситуацию и коррекцию рынка и более выгоды акционерам Совкомбанка. Кроме того, они позволят оптимизировать и ускорить процесс интеграции одного банка в другой, отмечает пресс-служба.