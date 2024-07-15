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Котировки ВТБ обрушились на 4,5% после обратного сплита

Ведомости

Котировки ВТБ падали на 4,5% после возобновления торгов и обратного сплита акций. Стоимость бумаг снижалась до дневного минимума в 95,06 руб.

К 11:39 мск рыночная цена акций ВТБ скорректировалась до 95,47 руб. С закрытия предыдущей основной сессии торгов она упала на 4,07%. Индекс Московской биржи с закрытия 11 июля снизился на 0,23% до 2966,26 пункта, финансовый индекс – на 0,9% до 9973,9 п. С начала года котировки банка снизились на 16,16%, индекс Мосбиржи потерял 4,29%. Отраслевой бенчмарк за этот период вырос на 0,2%.

Торги акциями ВТБ на Мосбирже были приостановлены для проведения обратного сплита с 9 по 14 июля. Обратное дробление прошло с коэффициентом 5000 к 1.

25 апреля первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что в июле может пройти укрупнение номинала акций банка, обращающихся на Мосбирже. После повышения номинал может вырасти до 50 руб. за бумагу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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