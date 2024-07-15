Котировки ВТБ обрушились на 4,5% после обратного сплита

К 11:39 мск рыночная цена акций ВТБ скорректировалась до 95,47 руб. С закрытия предыдущей основной сессии торгов она упала на 4,07%. Индекс Московской биржи с закрытия 11 июля снизился на 0,23% до 2966,26 пункта, финансовый индекс – на 0,9% до 9973,9 п. С начала года котировки банка снизились на 16,16%, индекс Мосбиржи потерял 4,29%. Отраслевой бенчмарк за этот период вырос на 0,2%.