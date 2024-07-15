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Котировки Globaltrans взлетели на 6,7%

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки железнодорожного оператора Globaltrans Investment подскочили на 6,7% в ходе торгов 15 июля. Стоимость бумаг росла до дневного максимума в 572 руб.

К 12:37 мск котировки Globaltrans скорректировались до 569,6 руб. С закрытия основной сессии торгов 12 июля они увеличились на 6,3%. Индекс Московской биржи с закрытия потерял 0,4% и составил 2962,3 пункта, транспортный индекс – вырос на 0,3% до 1709,5 п. С начала года стоимость расписок компании сократилась на 10,6%, бенчмарки – на 4,4 и 4,1% соответственно.

15 июля «Ведомости» писали, что миноритарные инвесторы Globaltrans забеспокоились из-за потенциальной потери возможности реализации корпоративных прав, в том числе права на получение дивидендов. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо на имя премьер-министра и председателя правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ Михаила Мишустина, а также председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой обеспечить соблюдение баланса интересов всех участников корпоративных правоотношений, в том числе розничных инвесторов, владеющих бумагами компании в российской инфраструктуре, в случае рассмотрения правкомиссией и ЦБ каких-либо сделок или операций, затрагивающих Globaltrans Investment и ее «дочек» в РФ.

Представитель ЦБ сообщил «Ведомостям», что регулятор получил письмо АВО и рассмотрит его в установленном порядке. В правительстве и Globaltrans на запрос не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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