Котировки Globaltrans взлетели на 6,7%

15 июля «Ведомости» писали, что миноритарные инвесторы Globaltrans забеспокоились из-за потенциальной потери возможности реализации корпоративных прав, в том числе права на получение дивидендов. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо на имя премьер-министра и председателя правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ Михаила Мишустина, а также председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой обеспечить соблюдение баланса интересов всех участников корпоративных правоотношений, в том числе розничных инвесторов, владеющих бумагами компании в российской инфраструктуре, в случае рассмотрения правкомиссией и ЦБ каких-либо сделок или операций, затрагивающих Globaltrans Investment и ее «дочек» в РФ.