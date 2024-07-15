Котировки Globaltrans взлетели на 6,7%
Глобальные депозитарные расписки железнодорожного оператора Globaltrans Investment подскочили на 6,7% в ходе торгов 15 июля. Стоимость бумаг росла до дневного максимума в 572 руб.
К 12:37 мск котировки Globaltrans скорректировались до 569,6 руб. С закрытия основной сессии торгов 12 июля они увеличились на 6,3%. Индекс Московской биржи с закрытия потерял 0,4% и составил 2962,3 пункта, транспортный индекс – вырос на 0,3% до 1709,5 п. С начала года стоимость расписок компании сократилась на 10,6%, бенчмарки – на 4,4 и 4,1% соответственно.
15 июля «Ведомости» писали, что миноритарные инвесторы Globaltrans забеспокоились из-за потенциальной потери возможности реализации корпоративных прав, в том числе права на получение дивидендов. Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила письмо на имя премьер-министра и председателя правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ Михаила Мишустина, а также председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой обеспечить соблюдение баланса интересов всех участников корпоративных правоотношений, в том числе розничных инвесторов, владеющих бумагами компании в российской инфраструктуре, в случае рассмотрения правкомиссией и ЦБ каких-либо сделок или операций, затрагивающих Globaltrans Investment и ее «дочек» в РФ.
Представитель ЦБ сообщил «Ведомостям», что регулятор получил письмо АВО и рассмотрит его в установленном порядке. В правительстве и Globaltrans на запрос не ответили.