«Роснано» выставило на 5 августа оферту по облигациям последнего выпуска

Ранее «Ведомости» писали, что «Роснано» договорилась с банками о 20%-ном дисконте по кредитам и досрочно погасила обязательства. Представитель компании сообщил, что на банки-кредиторы приходилось около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 г. Остальные 20% долга представляют собой в основном облигационные выпуски, которыми владеют разные инвесторы. Компания выплатила большую часть долга из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля, доведенной до приемлемого уровня зрелости.