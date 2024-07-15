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«Роснано» выставило на 5 августа оферту по облигациям последнего выпуска

Ведомости

АО «Роснано» объявило оферту на 5 августа по последнему выпуску бондов без госгарантии. Выкуп пройдет по цене в 83,35% от номинальной стоимости облигаций, сообщается в Telegram-канале компании.

Агентом по приобретению выступит ИК «Велес капитал», уточнила компания «Интерфаксу». Сбор заявок на участие в оферте продлится с 25 по 31 июля. Общий объем выкупа составит 1,394 млрд руб. 

«Роснано» планирует выкупить бонды досрочно, чтобы оптимизировать затраты на погашение долга, уточнили в компании. Предварительно оферту поддержали держатели бумаг. Дату досрочного погашения выпуска установили на 10 ноября 2025 г.

Выпуск серии БО-002Р-02 на 1,68 млрд руб. с плавающим купоном был размещен в феврале 2020 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате выплаты, плюс 2,45% годовых. Ставка текущего квартального купона с выплатой 12 августа составляет 18,45% годовых. С учетом досрочного погашения срок обращения выпуска составит пять лет и 10 месяцев.

Помимо планируемого к выкупу и досрочному погашению займа в обращении остается выпуск классических облигаций восьмой серии с госгарантией объемом 13,4 млрд руб. с погашением в марте 2028 г.

Ранее «Ведомости» писали, что «Роснано» договорилась с банками о 20%-ном дисконте по кредитам и досрочно погасила обязательства.  Представитель компании сообщил, что на банки-кредиторы приходилось около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 г. Остальные 20% долга представляют собой в основном облигационные выпуски, которыми владеют разные инвесторы. Компания выплатила большую часть долга из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля, доведенной до приемлемого уровня зрелости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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