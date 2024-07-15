«Роснано» выставило на 5 августа оферту по облигациям последнего выпуска
АО «Роснано» объявило оферту на 5 августа по последнему выпуску бондов без госгарантии. Выкуп пройдет по цене в 83,35% от номинальной стоимости облигаций, сообщается в Telegram-канале компании.
Агентом по приобретению выступит ИК «Велес капитал», уточнила компания «Интерфаксу». Сбор заявок на участие в оферте продлится с 25 по 31 июля. Общий объем выкупа составит 1,394 млрд руб.
«Роснано» планирует выкупить бонды досрочно, чтобы оптимизировать затраты на погашение долга, уточнили в компании. Предварительно оферту поддержали держатели бумаг. Дату досрочного погашения выпуска установили на 10 ноября 2025 г.
Выпуск серии БО-002Р-02 на 1,68 млрд руб. с плавающим купоном был размещен в феврале 2020 г. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате выплаты, плюс 2,45% годовых. Ставка текущего квартального купона с выплатой 12 августа составляет 18,45% годовых. С учетом досрочного погашения срок обращения выпуска составит пять лет и 10 месяцев.
Помимо планируемого к выкупу и досрочному погашению займа в обращении остается выпуск классических облигаций восьмой серии с госгарантией объемом 13,4 млрд руб. с погашением в марте 2028 г.
Ранее «Ведомости» писали, что «Роснано» договорилась с банками о 20%-ном дисконте по кредитам и досрочно погасила обязательства. Представитель компании сообщил, что на банки-кредиторы приходилось около 80% «исторического» долга, накопленного до 2021 г. Остальные 20% долга представляют собой в основном облигационные выпуски, которыми владеют разные инвесторы. Компания выплатила большую часть долга из собственных средств, вырученных от доходной продажи части портфеля, доведенной до приемлемого уровня зрелости.