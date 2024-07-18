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Мосбиржа включит акции девелопера «АПРИ» в третий уровень листинга

Ведомости

Мосбиржа допустила к торгам акции девелопера «АПРИ» с 30 июля. Их включат в третий котировальный уровень под тикером APRI. Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.

Ранее компания ожидала, что ее бумаги войдут во второй котировальный список, писали «Ведомости» со ссылкой на презентацию «АПРИ» к IPO. В обновленной версии документа на сайте девелопера второй уровень листинга уже заменен на третий.

«АПРИ» объявила ценовой диапазон размещения 11 июля, он составил от 8,8 до 9,7 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации от 10 до 11 млрд руб. Сбор заявок пройдет с 22 по 27 июля. Девелопер планирует привлечь от 500 млн руб. до 1 млрд руб., что соответствует free-float 5–10%. Размещение пройдет в формате cash-in, то есть с дополнительной эмиссией. Согласно дивидендной политике, «АПРИ» будет направлять на выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО.

«АПРИ» является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге застройщиков России по объему ввода жилья компания находится на 53-м месте, следует из данных Единого ресурса застройщиков по состоянию на 1 июля. Выручка девелопера в 2023 г. выросла в 4,5 раза до 6,64 млрд руб., а прибыль – более чем в 2,5 раза до 1,79 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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