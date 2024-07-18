Мосбиржа включит акции девелопера «АПРИ» в третий уровень листинга
«АПРИ» объявила ценовой диапазон размещения 11 июля, он составил от 8,8 до 9,7 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации от 10 до 11 млрд руб. Сбор заявок пройдет с 22 по 27 июля. Девелопер планирует привлечь от 500 млн руб. до 1 млрд руб., что соответствует free-float 5–10%. Размещение пройдет в формате cash-in, то есть с дополнительной эмиссией. Согласно дивидендной политике, «АПРИ» будет направлять на выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО.
«АПРИ» является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге застройщиков России по объему ввода жилья компания находится на 53-м месте, следует из данных Единого ресурса застройщиков по состоянию на 1 июля. Выручка девелопера в 2023 г. выросла в 4,5 раза до 6,64 млрд руб., а прибыль – более чем в 2,5 раза до 1,79 млрд руб.