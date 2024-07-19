Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 12 июля
Индекс Мосбиржи в ходе торгов 19 июля впервые за четыре дня превысил психологическую отметку в 3000 пунктов. На максимуме бенчмарк доходил до 3002,89 п., прибавляя 0,75% к предыдущему закрытию. К 12:39 мск индекс вновь опустился до 2989,81 п. (+0,31%).
Валютный индекс РТС в верхней точке доходил до 1076,5 (+0,75%), а к 12:39 мск торговался по 1071,9 (+0,32%). С начала года индекс Мосбиржи упал на 3,53%, а РТС – на 1,07%.
В лидерах роста днем 19 июля были акции МТС (+1,92%), «Сургутнефтегаза» (+1,53%), Мосбиржи (+1,49%), «Северстали» (+1,36%) и «Новатэка» (+1,27%). Среди аутсайдеров — акции «Совкомфлота» (-5,97%), расписки «Русагро» (-1,99%), привилегированные акции «Мечела» (-1,44%), бумаги «Русала» (-1,42%) и «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,93%).
16 июля индекс Мосбиржи, напротив, установил локальный минимум. Впервые с июля 2023 г. индикатор фондового рынка снижался до 2879,23 п. (-1,18%).
До заседания Банка России по ключевой ставке индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2900-3100 п., прогнозировали «Ведомостям» ранее опрошенные аналитики. Планируется, что ожидаемое повышение ставки ЦБ произойдет 26 июля.