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Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 12 июля

Ведомости

Индекс Мосбиржи в ходе торгов 19 июля впервые за четыре дня превысил психологическую отметку в 3000 пунктов. На максимуме бенчмарк доходил до 3002,89 п., прибавляя 0,75% к предыдущему закрытию. К 12:39 мск индекс вновь опустился до 2989,81 п. (+0,31%).

Валютный индекс РТС в верхней точке доходил до 1076,5 (+0,75%), а к 12:39 мск торговался по 1071,9 (+0,32%). С начала года индекс Мосбиржи упал на 3,53%, а РТС – на 1,07%.

В лидерах роста днем 19 июля были акции МТС (+1,92%), «Сургутнефтегаза» (+1,53%), Мосбиржи (+1,49%), «Северстали» (+1,36%) и «Новатэка» (+1,27%). Среди аутсайдеров — акции «Совкомфлота» (-5,97%), расписки «Русагро» (-1,99%), привилегированные акции «Мечела» (-1,44%), бумаги «Русала» (-1,42%) и «префы» «Сургутнефтегаза» (-0,93%).

16 июля индекс Мосбиржи, напротив, установил локальный минимум. Впервые с июля 2023 г. индикатор фондового рынка снижался до 2879,23 п. (-1,18%).

До заседания Банка России по ключевой ставке индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2900-3100 п., прогнозировали «Ведомостям» ранее опрошенные аналитики. Планируется, что ожидаемое повышение ставки ЦБ произойдет 26 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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