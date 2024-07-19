Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции «Яндекса» с 25 июля

Контракт будет доступен под тикером YDEX с коротким кодом YD. Лот фьючерса составит одну акцию, минимальный шаг цены установили в размере 1 руб., стоимость минимального шага также составит 1 руб., уточняется в сообщении площадки. Мосбиржа допустит к торгам фьючерсы с исполнением в сентябре и декабре 2024 г.