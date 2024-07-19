Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции «Яндекса» с 25 июля
Московская биржа возобновит торги фьючерсами на акции МКПАО «Яндекс» с 25 июля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Контракт будет доступен под тикером YDEX с коротким кодом YD. Лот фьючерса составит одну акцию, минимальный шаг цены установили в размере 1 руб., стоимость минимального шага также составит 1 руб., уточняется в сообщении площадки. Мосбиржа допустит к торгам фьючерсы с исполнением в сентябре и декабре 2024 г.
Премиальные опционы на акции «Яндекса» будут доступны под кодом базового актива YDEX. Минимальный шаг цены инструмента установили на уровне 0,01 руб., стоимость минимального шага будет аналогичной.
5 июля «Яндекс» сообщил, что торги обыкновенными акциями компании на Мосбирже возобновятся 24 июля. Бумагам присвоен тикер YDEX. Технические торги акциями стартовали 8 июля.