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Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции «Яндекса» с 25 июля

Ведомости

Московская биржа возобновит торги фьючерсами на акции МКПАО «Яндекс» с 25 июля. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Контракт будет доступен под тикером YDEX с коротким кодом YD. Лот фьючерса составит одну акцию, минимальный шаг цены установили в размере 1 руб., стоимость минимального шага также составит 1 руб., уточняется в сообщении площадки. Мосбиржа допустит к торгам фьючерсы с исполнением в сентябре и декабре 2024 г.

Премиальные опционы на акции «Яндекса» будут доступны под кодом базового актива YDEX. Минимальный шаг цены инструмента установили на уровне 0,01 руб., стоимость минимального шага будет аналогичной.

5 июля «Яндекс» сообщил, что торги обыкновенными акциями компании на Мосбирже возобновятся 24 июля. Бумагам присвоен тикер YDEX. Технические торги акциями стартовали 8 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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