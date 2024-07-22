Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Чистая прибыль «Северстали» во II квартале упала на 24,3%

Ведомости

«Северсталь» сообщила о снижении чистой прибыли по итогам II квартала и первого полугодия 2024 г. в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2024 г.

Стоимость акций «Северстали» в 12:28 мск составила 1483,2 руб. С закрытия основной торговой сессии 19 июля она сократилась на 0,8%. Индекс Мосбиржи и бенчмарк металлов и добычи с закрытия выросли на 0,7% каждый до 3029,1 и 7433,9 пункта соответственно. С начала года котировки компании прибавили 5,6%, индексы сократились на 2,3 и 4,4% соответственно.

Чистая прибыль «Северстали» по итогам II квартала 2024 г. уменьшилась на 24,3% в годовом выражении и составила 35,9 млрд руб. За первое полугодие показатель сократился на 20,7% год к году до 83,3 млрд руб. EBITDA компании за период с апреля по июнь составила 61,2 млрд руб. и снизилась г/г на 6,3%, с января по июнь показатель вырос на 6,1% г/г до 126,6 млрд руб.

Выручка «Северстали» во II квартале увеличилась на 16,8% г/г до 220,4 млрд руб., в первом полугодии она повысилась на 20,5% г/г до 409,1 млрд руб. Свободный денежный поток компании с апреля по июнь сократился на 26,7% г/г до 24,3 млрд руб., с января по июнь – на 4,2% г/г до 57,5 млрд руб. 

Рентабельность «Северстали» по EBITDA во II квартале составила 28% против 35% по итогам аналогичного периода 2023 г. В первом полугодии показатель достиг 31% против 35% за аналогичный период прошедшего года. Соотношение чистой прибыли и EBITDA компании во II квартале составило -0,19х против -0,87х по итогам II квартала 2023 г. За первое полугодие мультипликатор составил -0,19х против -0,77х по итогам аналогичного периода прошлого года.

Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить по итогам II квартала дивиденды в размере 31,06 руб. на акцию. Датой отсечки предложили определить 10 сентября 2024 г. С учетом текущих котировок, дивидендная доходность может составить 2,1%.

19 июля стоимость акций «Северстали» в ходе торгов подскочила на фоне сообщений о возможной выплате промежуточных дивидендов. Максимально за день котировки росли на 3,5%, до 1520,4 руб.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных