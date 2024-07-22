Чистая прибыль «Северстали» во II квартале упала на 24,3%
«Северсталь» сообщила о снижении чистой прибыли по итогам II квартала и первого полугодия 2024 г. в отчете компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Также совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2024 г.
Стоимость акций «Северстали» в 12:28 мск составила 1483,2 руб. С закрытия основной торговой сессии 19 июля она сократилась на 0,8%. Индекс Мосбиржи и бенчмарк металлов и добычи с закрытия выросли на 0,7% каждый до 3029,1 и 7433,9 пункта соответственно. С начала года котировки компании прибавили 5,6%, индексы сократились на 2,3 и 4,4% соответственно.
Чистая прибыль «Северстали» по итогам II квартала 2024 г. уменьшилась на 24,3% в годовом выражении и составила 35,9 млрд руб. За первое полугодие показатель сократился на 20,7% год к году до 83,3 млрд руб. EBITDA компании за период с апреля по июнь составила 61,2 млрд руб. и снизилась г/г на 6,3%, с января по июнь показатель вырос на 6,1% г/г до 126,6 млрд руб.
Выручка «Северстали» во II квартале увеличилась на 16,8% г/г до 220,4 млрд руб., в первом полугодии она повысилась на 20,5% г/г до 409,1 млрд руб. Свободный денежный поток компании с апреля по июнь сократился на 26,7% г/г до 24,3 млрд руб., с января по июнь – на 4,2% г/г до 57,5 млрд руб.
Рентабельность «Северстали» по EBITDA во II квартале составила 28% против 35% по итогам аналогичного периода 2023 г. В первом полугодии показатель достиг 31% против 35% за аналогичный период прошедшего года. Соотношение чистой прибыли и EBITDA компании во II квартале составило -0,19х против -0,87х по итогам II квартала 2023 г. За первое полугодие мультипликатор составил -0,19х против -0,77х по итогам аналогичного периода прошлого года.
Совет директоров «Северстали» рекомендовал выплатить по итогам II квартала дивиденды в размере 31,06 руб. на акцию. Датой отсечки предложили определить 10 сентября 2024 г. С учетом текущих котировок, дивидендная доходность может составить 2,1%.
19 июля стоимость акций «Северстали» в ходе торгов подскочила на фоне сообщений о возможной выплате промежуточных дивидендов. Максимально за день котировки росли на 3,5%, до 1520,4 руб.