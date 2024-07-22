Чистая прибыль «Северстали» во II квартале упала на 24,3%

Чистая прибыль «Северстали» по итогам II квартала 2024 г. уменьшилась на 24,3% в годовом выражении и составила 35,9 млрд руб. За первое полугодие показатель сократился на 20,7% год к году до 83,3 млрд руб. EBITDA компании за период с апреля по июнь составила 61,2 млрд руб. и снизилась г/г на 6,3%, с января по июнь показатель вырос на 6,1% г/г до 126,6 млрд руб.