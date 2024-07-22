Котировки «Европлана» и «Эсэфай» выросли на фоне операционных результатов

По итогам первого полугодия «Европлан» закупил и передал в лизинг около 28 600 единиц автотранспорта и техники на общую сумму 124,3 млрд руб. (с НДС), сообщается на сайте компании. Новый бизнес «Европлана» в легковом сегменте с января по июнь 2024 г. вырос год к году на 34% до 40,9 млрд руб. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес по итогам полугодия увеличился на 29 и 7% г/г до 64 и 19,4 млрд руб. соответственно.