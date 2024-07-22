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Котировки «Европлана» и «Эсэфай» выросли на фоне операционных результатов

Ведомости

Котировки «Европлана» подскочили на 6,6% до 937,6 руб. в ходе торгов на фоне раскрытия операционных результатов лизинговой компании за первое полугодие 2024 г. Стоимость акций материнской компании «Европлана» – инвестиционного холдинга «Эсэфай» – росли на 8,6% до 1514,6 руб.

К 16:04 мск рыночная цена акций «Европлана» скорректировалась до 913,5 руб., «Эсэфай» – до 1507,6 руб. С закрытия основной торговой сессии 19 июля бумаги подорожали на 3,9 и 8,1% соответственно. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,4% до 3020,9 пункта, финансовый индекс – на 0,9% до 10 204,7 п. 

Торги акциями «Европлана» на Мосбирже стартовали 29 марта. С того дня котировки компании сократились на 3,8%. Акции «Эсэфай» за это время потеряли 19,4%. Основной индикатор фондового рынка с 29 марта упал на 9,4%, отраслевой бенчмарк – на 6%.

По итогам первого полугодия «Европлан» закупил и передал в лизинг около 28 600 единиц автотранспорта и техники на общую сумму 124,3 млрд руб. (с НДС), сообщается на сайте компании. Новый бизнес «Европлана» в легковом сегменте с января по июнь 2024 г. вырос год к году на 34% до 40,9 млрд руб. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники новый бизнес по итогам полугодия увеличился на 29 и 7% г/г до 64 и 19,4 млрд руб. соответственно. 

24 мая «Европлан» раскрыл результаты за I квартал 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистый процентный доход за период вырос на 45% г/г до 5,7 млрд руб., Чистый непроцентный доход увеличился на 17% г/г до 3,2 млрд руб. Чистая прибыль компании за период выросла на 33% г/г до 4,4 млрд руб. Лизинговый портфель компании увеличился до 240,7 млрд руб. – на 4,8% выше, чем на конец 2023 г. Объем нового бизнеса составил 56,1 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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