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Лидерами по размещению облигаций в первом полугодии стали ГПБ и Альфа-банк

Ведомости

В первой половине 2024 г. сформировался новый список лидеров среди организаторов размещений на российском рынке облигаций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds. В топ-3 по объему выпусков (без учета собственных) вошли Газпромбанк, Альфа-банк и Совкомбанк.

Возглавивший список Газпромбанк провел 90 размещений на 284 млрд руб. Годом ранее инвестбанк занимал только третью строчку. Второй в рейтинге – Альфа-банк с результатом 149 млрд руб., ранее занимавший пятое место. Совкомбанк разместил бумаги на 141 млрд руб. и перешел с седьмой на третью строчку.

Лидерами первой половины 2023 г. были БК «Регион», Sber CIB и «ВТБ Капитал Трейдинг». Сейчас они переместились на восьмое, четвертое и пятое место соответственно. БК «Регион» провел размещений на 87 млрд руб., Sber CIB – на 122 млрд руб., а «ВТБ Капитал Трейдинг» – на 108,3 млрд руб. 

Некоторые инвестбанки обеспечивают себе лидирующие позиции в рейтинге за счет внутригрупповых сделок, пояснил начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. Эксперты также отметили тренд на либерализацию рынка, при которой происходит переход от привлечения одного организатора из числа крупных банков к привлечению нескольких более мелких организаций. По словам руководителя департамента рынков капитала Совкомбанка Роберта Смакаева, это снижает риски при размещении в условиях волатильности и неопределенности рынка.

Ранее «Ведомости» сообщали, что июнь 2024 г. стал рекордным месяцем для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). В ходе 49 размещений эмитенты привлекли не менее 23,3 млрд руб., или 20% от суммарного объема всех выпусков. Резкий рост объема размещений обусловлен тем, что в июне состоялась крупнейшая сделка за весь период активной эмиссии ЦФА – банк ВТБ разместил токен на 20 млрд руб. Остальную часть прироста в июне обеспечили в первую очередь выпуски Wildberries (1 млрд руб.), «Ростелекома» (750 млн руб.), Промсвязьбанка (600 млн руб.), «Синара – Транспортные машины» (251 млн руб.), Альфа-банка (215 млн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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