Лидерами по размещению облигаций в первом полугодии стали ГПБ и Альфа-банк
В первой половине 2024 г. сформировался новый список лидеров среди организаторов размещений на российском рынке облигаций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds. В топ-3 по объему выпусков (без учета собственных) вошли Газпромбанк, Альфа-банк и Совкомбанк.
Возглавивший список Газпромбанк провел 90 размещений на 284 млрд руб. Годом ранее инвестбанк занимал только третью строчку. Второй в рейтинге – Альфа-банк с результатом 149 млрд руб., ранее занимавший пятое место. Совкомбанк разместил бумаги на 141 млрд руб. и перешел с седьмой на третью строчку.
Некоторые инвестбанки обеспечивают себе лидирующие позиции в рейтинге за счет внутригрупповых сделок, пояснил начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. Эксперты также отметили тренд на либерализацию рынка, при которой происходит переход от привлечения одного организатора из числа крупных банков к привлечению нескольких более мелких организаций. По словам руководителя департамента рынков капитала Совкомбанка Роберта Смакаева, это снижает риски при размещении в условиях волатильности и неопределенности рынка.
Ранее «Ведомости» сообщали, что июнь 2024 г. стал рекордным месяцем для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). В ходе 49 размещений эмитенты привлекли не менее 23,3 млрд руб., или 20% от суммарного объема всех выпусков. Резкий рост объема размещений обусловлен тем, что в июне состоялась крупнейшая сделка за весь период активной эмиссии ЦФА – банк ВТБ разместил токен на 20 млрд руб. Остальную часть прироста в июне обеспечили в первую очередь выпуски Wildberries (1 млрд руб.), «Ростелекома» (750 млн руб.), Промсвязьбанка (600 млн руб.), «Синара – Транспортные машины» (251 млн руб.), Альфа-банка (215 млн руб.).