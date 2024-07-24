Лидерами по размещению облигаций в первом полугодии стали ГПБ и Альфа-банк

Ранее «Ведомости» сообщали, что июнь 2024 г. стал рекордным месяцем для российского рынка цифровых финансовых активов (ЦФА). В ходе 49 размещений эмитенты привлекли не менее 23,3 млрд руб., или 20% от суммарного объема всех выпусков. Резкий рост объема размещений обусловлен тем, что в июне состоялась крупнейшая сделка за весь период активной эмиссии ЦФА – банк ВТБ разместил токен на 20 млрд руб. Остальную часть прироста в июне обеспечили в первую очередь выпуски Wildberries (1 млрд руб.), «Ростелекома» (750 млн руб.), Промсвязьбанка (600 млн руб.), «Синара – Транспортные машины» (251 млн руб.), Альфа-банка (215 млн руб.).