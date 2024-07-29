Акции Alibaba показали сильнейший рост за два месяца

В мае компания отчиталась, что ее прибыль в IV квартале снизилась на 86%. В январе – марте 2024 г. она составила 3,27 млрд юаней ($452 млн). В прошлом году за аналогичный период показатель был на уровне 23,5 млрд юаней ($3,25 млрд). Падение прибыли связано с чистым убытком от инвестиций в публичные компании. Компания также отмечает, что выручка повысилась на 7% и достигла 221,9 млрд юаней ($30,7 млрд). Прогноз рынка при этом был в 220,6 млрд юаней ($30,5 млрд). Выручка подразделения Taobao and Tmall Group тоже возросла на 4% – до 93,2 млрд юаней ($12,8 млрд).