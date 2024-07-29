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Акции Alibaba показали сильнейший рост за два месяца

Ведомости

В ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже 29 июля акции гиганта электронной коммерции Alibaba Group показали сильнейший рост за два месяца: в моменте котировки подскочили на 5,74%, до $77,3. К закрытию торгов в 11:00 мск бумаги стоили $76,55 (+4,72%).

Локальный рекорд был установлен на фоне сообщения компании о том, что для продавцов платформ Tmall и Taobao будут установлены новые комиссии, сообщил Bloomberg. С 1 сентября Alibaba начнет взимать плату за пользование программным обеспечением в размере 0,6% с каждой подтвержденной транзакции. По информации источников агентства, уведомления об изменении политики маркетплейсов продавцам разослали в 26 июля. Тем не менее, Alibaba все еще рассматривает вариант освобождения от комиссии мелких предпринимателей.

Эта мера увеличит доход Alibaba от продаж на Tmall и Taobao и станет дополнительным фактором поддержки роста акций, указали аналитики Jefferies Financial Group. Эти две площадки уже генерируют большую часть выручки компании — в основном это комиссии, которые продавцы платят за рекламу своих продуктов или их «более эффективную адаптацию» на маркетплейсе.

В мае компания отчиталась, что ее прибыль в IV квартале снизилась на 86%. В январе – марте 2024 г. она составила 3,27 млрд юаней ($452 млн). В прошлом году за аналогичный период показатель был на уровне 23,5 млрд юаней ($3,25 млрд). Падение прибыли связано с чистым убытком от инвестиций в публичные компании. Компания также отмечает, что выручка повысилась на 7% и достигла 221,9 млрд юаней ($30,7 млрд). Прогноз рынка при этом был в 220,6 млрд юаней ($30,5 млрд). Выручка подразделения Taobao and Tmall Group тоже возросла на 4% – до 93,2 млрд юаней ($12,8 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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