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Планирующая IPO «Озон фармацевтика» завершила этап строительства нового завода

Ведомости

Группа «Озон фармацевтика» завершила первый этап строительства производственной площадки «Озон медика» в особой экономической зоне Тольятти, следует из сообщения компании, которое есть у «Ведомостей». По оценкам группы, инвестиции в строительство составят более 3,5 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. уже проинвестировано.

В начале апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что «Озон фармацевтика» планирует провести IPO осенью 2024 г., сумма сделки может составить около 10 млрд руб.

Главный исполнительный директор «Озон фармацевтики» Андрей Горшков пояснял «Ведомостям», что средства с облигационной программы, которую компания зарегистрировала в конце 2022 г. пойдут в том числе на строительство завода «Озон медика» для производства готовых лекарственных форм.

Основатель группы «Озон фармацевтика» Павел Алексенко в пресс-релизе назвал завод уникальным в России – он позволяет выпускать препараты максимальной, пятой категории токсичности. «Озон медика» отвечает за разработку и последующее производство препаратов против онкологии и тяжелых системных аутоиммунных заболеваний. Сейчас ООО «Озон медика» принадлежит 18 регистрационных удостоверений.

Группа планирует кратное увеличение портфеля в рамках стратегии дальнейшего развития в химической фармацевтике и биотехе. С расширением портфеля препаратов «Озон медика» группа рассчитывает нарастить объемы продаж в направлении государственных закупок, которые в 2023 г. составили 20% от общего размера выручки.

Строительство завода было начато в конце 2023 г. Площадь производственной площадки составит 25000 кв. м. Лицензирование запланировано на начало 2026 г. Полностью завершить строительство и запустить производство планируется в 2027 г.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев назвал группу «Озон фармацевтика» одним из крупнейших инвесторов на территории Самарской области, а строительство завода важным шагом по обеспечению независимости российской системы здравоохранения от зарубежных фармацевтических поставщиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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