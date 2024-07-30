Планирующая IPO «Озон фармацевтика» завершила этап строительства нового завода

Группа «Озон фармацевтика» завершила первый этап строительства производственной площадки «Озон медика» в особой экономической зоне Тольятти, следует из сообщения компании, которое есть у «Ведомостей». По оценкам группы, инвестиции в строительство составят более 3,5 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. уже проинвестировано.