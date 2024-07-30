Планирующая IPO «Озон фармацевтика» завершила этап строительства нового завода
Группа «Озон фармацевтика» завершила первый этап строительства производственной площадки «Озон медика» в особой экономической зоне Тольятти, следует из сообщения компании, которое есть у «Ведомостей». По оценкам группы, инвестиции в строительство составят более 3,5 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. уже проинвестировано.
Главный исполнительный директор «Озон фармацевтики» Андрей Горшков пояснял «Ведомостям», что средства с облигационной программы, которую компания зарегистрировала в конце 2022 г. пойдут в том числе на строительство завода «Озон медика» для производства готовых лекарственных форм.
Основатель группы «Озон фармацевтика» Павел Алексенко в пресс-релизе назвал завод уникальным в России – он позволяет выпускать препараты максимальной, пятой категории токсичности. «Озон медика» отвечает за разработку и последующее производство препаратов против онкологии и тяжелых системных аутоиммунных заболеваний. Сейчас ООО «Озон медика» принадлежит 18 регистрационных удостоверений.
Группа планирует кратное увеличение портфеля в рамках стратегии дальнейшего развития в химической фармацевтике и биотехе. С расширением портфеля препаратов «Озон медика» группа рассчитывает нарастить объемы продаж в направлении государственных закупок, которые в 2023 г. составили 20% от общего размера выручки.
Строительство завода было начато в конце 2023 г. Площадь производственной площадки составит 25000 кв. м. Лицензирование запланировано на начало 2026 г. Полностью завершить строительство и запустить производство планируется в 2027 г.
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев назвал группу «Озон фармацевтика» одним из крупнейших инвесторов на территории Самарской области, а строительство завода важным шагом по обеспечению независимости российской системы здравоохранения от зарубежных фармацевтических поставщиков.