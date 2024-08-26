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БКС возобновляет операции с тенге и драмами

Ведомости

Брокер «БКС мир инвестиций» возобновляет ввод и вывод казахстанских тенге и армянских драмов с 26 августа, сообщила пресс-служба организации.

«С 26 августа 2024 г. БКС открывает возможность ввода и вывода казахстанских тенге (KZT) и армянских драмов (AMD) на брокерских счетах», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что клиентам брокера снова доступны выводы валют на реквизиты внешних банков и БКС банка, а также переводы с их реквизитов на брокерские счета БКС. Помимо этого, с 26 августа на брокерских счетах БКС возобновляются подачи поручений на покупку и продажу армянских драмов.

В июле БКС приостановил возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты банка БКС и внешних кредитных организаций. Брокер также приостанавливал возможность ввода, при этом ограничения на биржевую торговлю валютой не вводились.

В августе БКС приостановил операции по покупке и продаже армянских драмов. Ограничения не касались «БКС банка» – клиенты могли проводить обмен и внешние переводы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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