БКС возобновляет операции с тенге и драмами
«С 26 августа 2024 г. БКС открывает возможность ввода и вывода казахстанских тенге (KZT) и армянских драмов (AMD) на брокерских счетах», – говорится в сообщении.
В июле БКС приостановил возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты банка БКС и внешних кредитных организаций. Брокер также приостанавливал возможность ввода, при этом ограничения на биржевую торговлю валютой не вводились.
В августе БКС приостановил операции по покупке и продаже армянских драмов. Ограничения не касались «БКС банка» – клиенты могли проводить обмен и внешние переводы.