БКС возобновляет операции с тенге и драмами

В пресс-службе уточнили, что клиентам брокера снова доступны выводы валют на реквизиты внешних банков и БКС банка, а также переводы с их реквизитов на брокерские счета БКС. Помимо этого, с 26 августа на брокерских счетах БКС возобновляются подачи поручений на покупку и продажу армянских драмов.