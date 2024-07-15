БКС приостановил ввод и вывод казахстанских тенге с брокерских счетов
«БКС мир инвестиций» приостановил возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты банка БКС и внешних кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте брокера.
Также брокер БКС приостановил ввод тенге на брокерские счета с банковских счетов БКС и сторонних кредитных организаций, уточняется в сообщении. Ограничений на биржевую торговлю валютой не вводится. Клиенты брокера также могут конвертировать тенге в другую валюту и вывести средства на банковские счета БКС, уточняется в сообщении.
Причиной приостановки ввода и вывода казахстанских тенге является усложнение расчетов между участниками торгов и увеличение времени, которое требуется на ввод и вывод валюты в расчетах сделок с 15 июля, пояснили в БКС.
4 июля «БКС мир инвестиций» приостановил торги турецкой лирой. Представитель брокера уточнил «Ведомостям», что решение связано со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ). На следующий день руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов сообщил «Ведомостям», что группа не исключает приостановку торговли лирой вслед за коллегами из БКС.