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БКС приостановил ввод и вывод казахстанских тенге с брокерских счетов

Ведомости

«БКС мир инвестиций» приостановил возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты банка БКС и внешних кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте брокера.

Также брокер БКС приостановил ввод тенге на брокерские счета с банковских счетов БКС и сторонних кредитных организаций, уточняется в сообщении. Ограничений на биржевую торговлю валютой не вводится. Клиенты брокера также могут конвертировать тенге в другую валюту и вывести средства на банковские счета БКС, уточняется в сообщении. 

Причиной приостановки ввода и вывода казахстанских тенге является усложнение расчетов между участниками торгов и увеличение времени, которое требуется на ввод и вывод валюты в расчетах сделок с 15 июля, пояснили в БКС. 

4 июля «БКС мир инвестиций» приостановил торги турецкой лирой. Представитель брокера уточнил «Ведомостям», что решение связано со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ). На следующий день руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов сообщил «Ведомостям», что группа не исключает приостановку торговли лирой вслед за коллегами из БКС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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