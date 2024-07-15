БКС приостановил ввод и вывод казахстанских тенге с брокерских счетов

Также брокер БКС приостановил ввод тенге на брокерские счета с банковских счетов БКС и сторонних кредитных организаций, уточняется в сообщении. Ограничений на биржевую торговлю валютой не вводится. Клиенты брокера также могут конвертировать тенге в другую валюту и вывести средства на банковские счета БКС, уточняется в сообщении.