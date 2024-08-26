Selectel утвердил выплату дивидендов за I полугодие по 1,1 рублей на акцию
Акционеры «АО Селектел» (Selectel) утвердили дивиденды за первое полугодие 2024 г. по 1,1 руб. на акцию, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации.
Суммарно компания направит на выплату дивидендов 572 млн руб. Выручка АО «Селектел» по МСФО в первом полугодии составила 6,1 млрд руб., что составило на 26% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 25% – до 3,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 21% – до 1,8 млрд руб.
9 июля стало известно, что крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel получил статус акционерного общества (АО). В июне генеральный директор Selectel Олег Любимов подтвердил «Ведомостям», что компания рассматривает IPO (первичное публичное предложение акций) как возможный сценарий развития.
Среди рисков при возможном размещении опрошенные «Ведомостями» аналитики выделили ограниченность российского рынка облачных технологий (аналитики iKS-Consulting предполагают, что к 2027 г. рынок вырастет почти в 3 раза до 360,2 млрд руб.), а также опасения по поводу роста процентных ставок. Драйвером для компании могут быть продолжение цифровой трансформации и рост спроса на облачные решения в b2b- и b2c-сегментах в облачной отрасли.