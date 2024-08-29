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Акции Nvidia упали на 8% после выхода квартального отчета

Выручка компании выросла более чем вдвое
Ведомости

Акции производителя чипов Nvidia упали после выхода квартального отчета, согласно которому выручка компании выросла более чем вдвое. Об этом пишет газета Financial Times.

Выручка за последний квартал (до 28 июля) составила $30 млрд, что на 122% больше аналогичного периода прошлого года. Аналитики ожидали, что она составит $28,7 млрд. В текущем квартале Nvidia рассчитывает увеличить выручку до $32,5 млрд.

Некоторые инвесторы ожидали еще более высокого прогноза доходов. Акции компании на внебиржевых торгах упали на 8% после выхода квартального отчета, что лишило Nvidia рыночной капитализации более $200 млрд.

Показатели Nvidia стали еще одним рекордом, но темпы роста были намного ниже скачка выручки в 262% в предыдущем квартале. Чистая прибыль составила $16,6 млрд. Валовая прибыль достигла 75,1% по сравнению с ожиданиями аналитиков в 75,5%.

В июне стало известно, что Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. Компания обогнала Apple и уступала только Microsoft. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая. В конце июля стало известно, что Nvidia потеряла $750 млрд рыночной стоимости за шесть недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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