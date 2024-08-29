Акции Nvidia упали на 8% после выхода квартального отчета

Акции Nvidia упали на 8% после выхода квартального отчетаВыручка компании выросла более чем вдвое
Акции производителя чипов Nvidia упали после выхода квартального отчета, согласно которому выручка компании выросла более чем вдвое. Об этом пишет газета Financial Times.
Выручка за последний квартал (до 28 июля) составила $30 млрд, что на 122% больше аналогичного периода прошлого года. Аналитики ожидали, что она составит $28,7 млрд. В текущем квартале Nvidia рассчитывает увеличить выручку до $32,5 млрд.
Некоторые инвесторы ожидали еще более высокого прогноза доходов. Акции компании на внебиржевых торгах упали на 8% после выхода квартального отчета, что лишило Nvidia рыночной капитализации более $200 млрд.
Показатели Nvidia стали еще одним рекордом, но темпы роста были намного ниже скачка выручки в 262% в предыдущем квартале. Чистая прибыль составила $16,6 млрд. Валовая прибыль достигла 75,1% по сравнению с ожиданиями аналитиков в 75,5%.
В июне стало известно, что Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. Компания обогнала Apple и уступала только Microsoft. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая. В конце июля стало известно, что Nvidia потеряла $750 млрд рыночной стоимости за шесть недель.