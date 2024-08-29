Акции Nvidia упали на 8% после выхода квартального отчета

В июне стало известно, что Nvidia стала первой в истории компанией по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла $3 трлн. Компания обогнала Apple и уступала только Microsoft. Последний раз Nvidia стоила больше, чем Apple, в 2002 г., за пять лет до выхода первого iPhone. В то время обе компании стоили менее $10 млрд каждая. В конце июля стало известно, что Nvidia потеряла $750 млрд рыночной стоимости за шесть недель.