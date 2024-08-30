ЦБ: приток средств на счета брокеров за II квартал составил 299 млрд рублей
Чистый приток средств на брокерские счета составил почти 300 млрд руб. во II квартале 2024 г. Об этом сообщил Банк России в своем информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей брокеров».
«Объем нетто-взносов на брокерские счета физических лиц за II квартал 2024 г. составил 299 млрд руб., в том числе 225 млрд руб. – на счета квалифицированных инвесторов (кварталом ранее – 249 и 159 млрд руб. соответственно)», – говорится в обзоре. Общий объем активов физических лиц у брокеров сократился за квартал с 9,9 до 9,4 трлн руб. из‑за снижения котировок и укрепления рубля.
Как сообщили в регуляторе, интерес к акциям «подогревали» заявления эмитентов о дивидендных выплатах, а также первичные размещения – во II квартале было проведено пять IPO и два SPO на 53 млрд руб. Около 42% этого объема выкупили розничные инвесторы.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФе в июне говорила, что доля и значимость розничных инвесторов на российском фондовом рынке увеличилась в связи с уходом иностранных институциональных инвесторов.