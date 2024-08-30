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ЦБ: приток средств на счета брокеров за II квартал составил 299 млрд рублей

Ведомости

Чистый приток средств на брокерские счета составил почти 300 млрд руб. во II квартале 2024 г. Об этом сообщил Банк России в своем информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей брокеров».

«Объем нетто-взносов на брокерские счета физических лиц за II квартал 2024 г. составил 299 млрд руб., в том числе 225 млрд руб. – на счета квалифицированных инвесторов (кварталом ранее – 249 и 159 млрд руб. соответственно)», – говорится в обзоре. Общий объем активов физических лиц у брокеров сократился за квартал с 9,9 до 9,4 трлн руб. из‑за снижения котировок и укрепления рубля.

Как сообщили в регуляторе, интерес к акциям «подогревали» заявления эмитентов о дивидендных выплатах, а также первичные размещения – во II квартале было проведено пять IPO и два SPO на 53 млрд руб. Около 42% этого объема выкупили розничные инвесторы.

В прошлом обзоре показателей брокеров за I квартал 2024 г. ЦБ отметил рост доли активных клиентов на российском фондовом рынке. Ежемесячно сделки на Мосбирже заключали в среднем 3,8 млн инвесторов – на 5,6% больше, чем в IV квартале 2023 г.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФе в июне говорила, что доля и значимость розничных инвесторов на российском фондовом рынке увеличилась в связи с уходом иностранных институциональных инвесторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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