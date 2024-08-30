ЦБ: приток средств на счета брокеров за II квартал составил 299 млрд рублей

Как сообщили в регуляторе, интерес к акциям «подогревали» заявления эмитентов о дивидендных выплатах, а также первичные размещения – во II квартале было проведено пять IPO и два SPO на 53 млрд руб. Около 42% этого объема выкупили розничные инвесторы.