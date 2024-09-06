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Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за полгода

Ведомости

Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первой половины 2024 г. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

«На заседании, состоявшемся 5 сентября 2024 г., совет директоров рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г.», – сказано в сообщении.

Собрание акционеров, на котором будет принято решение, состоится 30 сентября.

Акции «Русала» в ходе торгов на Мосбирже 5 сентября подешевели на 1,58% до 30,59 руб. За год падение составило 29,54%.

В июне акционеры «Русала» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 г. Невыплату поддержали 62,77% акционеров, против были 32,72%. Источники «Интерфакса» утверждают, что отказ от дивидендов был связан с идеей провести обратный выкуп акций (buyback) после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 г. Но формализованных предложений не было, утверждал собеседник, близкий к акционерам.

«Русал» не платил промежуточные дивиденды и в прошлом году. На внеочередном собрании акционеров в ноябре 2023 г. за отказ от дивидендов за девять месяцев было получено 62,95% голосов. Тогда решение объяснялось тем, что «в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 г.».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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