Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за полгода

«Русал» не платил промежуточные дивиденды и в прошлом году. На внеочередном собрании акционеров в ноябре 2023 г. за отказ от дивидендов за девять месяцев было получено 62,95% голосов. Тогда решение объяснялось тем, что «в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 г.».