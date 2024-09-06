Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за полгода
Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первой половины 2024 г. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.
«На заседании, состоявшемся 5 сентября 2024 г., совет директоров рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия 2024 г.», – сказано в сообщении.
Собрание акционеров, на котором будет принято решение, состоится 30 сентября.
Акции «Русала» в ходе торгов на Мосбирже 5 сентября подешевели на 1,58% до 30,59 руб. За год падение составило 29,54%.
В июне акционеры «Русала» на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 г. Невыплату поддержали 62,77% акционеров, против были 32,72%. Источники «Интерфакса» утверждают, что отказ от дивидендов был связан с идеей провести обратный выкуп акций (buyback) после публикации финансовой отчетности за первое полугодие 2024 г. Но формализованных предложений не было, утверждал собеседник, близкий к акционерам.
«Русал» не платил промежуточные дивиденды и в прошлом году. На внеочередном собрании акционеров в ноябре 2023 г. за отказ от дивидендов за девять месяцев было получено 62,95% голосов. Тогда решение объяснялось тем, что «в условиях неблагоприятной конъюнктуры и растущих рисков на экспортных рынках решение о выплате дивидендов приведет к снижению финансовой устойчивости компании и усложнит реализацию инвестиционных планов в 2024 г.».