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Qiwi получила листинг на Астанинской международной бирже

Ведомости

К торгам на Астанинской международной бирже (AIX) были допущены американские депозитарные акции (ADS) компании Qiwi (сменит название на NanduQ), сообщила торговая площадка.

Уставный капитал Qiwi включает 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, акция класса В – один голос. ADS компании удостоверяют права в отношении акций класса В. Торговля бумагами будет происходить в долларах США.

Сегодня компания объявила также, что Nasdaq проведет делистинг ADS Qiwi 16 сентября.

30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка». 21 февраля регулятор объявил об отзыве лицензии у «Киви банка», объяснив это решение нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ.

В конце августа акционеры Qiwi на общем собрании утвердили смену названия на NanduQ. Оно напоминает наименование южноамериканского рода нелетающих птиц – нанду. Название Qiwi, как и логотип, происходит от бескрылой птицы киви.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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