Qiwi получила листинг на Астанинской международной бирже
Уставный капитал Qiwi включает 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, акция класса В – один голос. ADS компании удостоверяют права в отношении акций класса В. Торговля бумагами будет происходить в долларах США.
30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка». 21 февраля регулятор объявил об отзыве лицензии у «Киви банка», объяснив это решение нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ.