Qiwi получила листинг на Астанинской международной бирже

30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка». 21 февраля регулятор объявил об отзыве лицензии у «Киви банка», объяснив это решение нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ.