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Globaltrans объявил о реструктуризации листингов

Ведомости

Globaltrans Investment Plc объявил о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения, сообщили в компании.

Globaltrans проведет листинг глобальных депозитарных расписок на Астанинской международной бирже. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также принял решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».

Помимо этого, компания планирует провести внеочередное общее собрание акционеров 30 сентября для рассмотрения проведения рекомендованного тендерного предложения о выкупе ГДР, учитываемых в Национальном расчетом депозитарии (НРД) и ПАО «СПБ банк». Оферта готовится в объеме, не превышающем количество ГДР в обращении, по цене 520 руб. за одну ГДР. Это соответствует премии в 10% к цене закрытия 12 сентября 2024 г. на основной торговой сессии на Мосбирже.

Решения были приняты на фоне сохраняющихся существенных регуляторных ограничений, сообщили в Globaltrans. Торги ГДР компании на Лондонской бирже были приостановлены с 3 марта 2022 г., а предпосылок для возобновления не наблюдается. Держатели ГДР, допущенных к торгам на Мосбирже и «СПБ бирже» и учитываемых в НРД и «СПБ банке», сейчас лишены возможности реализовывать свои корпоративные права.

Астанинская международная биржа станет единственной торговой площадкой для ГДР компании. Сроки получения листинга не называются – подробную информацию о них компания предоставит отдельно позднее.

Globaltrans – транспортный оператор, который доставляет грузы в более чем 60 стран. В марте он завершил редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. В конце августа компания решила отменить дивидендную политику из-за сохраняющихся технических сложностей и ограничений на финансовую инфраструктуру. Globaltrans также отчитался о результатах за первое полугодие 2024 г. Согласно последним данным, общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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