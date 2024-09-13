Globaltrans объявил о реструктуризации листингов
Globaltrans Investment Plc объявил о реструктуризации листингов и созыве BOCA для утверждения тендерного предложения, сообщили в компании.
Globaltrans проведет листинг глобальных депозитарных расписок на Астанинской международной бирже. В компании пояснили, что данный шаг позволит сохранить международный листинг ГДР и снизить инфраструктурные риски для всех акционеров. Globaltrans также принял решение о добровольном делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи, Мосбиржи и «СПБ биржи».
Помимо этого, компания планирует провести внеочередное общее собрание акционеров 30 сентября для рассмотрения проведения рекомендованного тендерного предложения о выкупе ГДР, учитываемых в Национальном расчетом депозитарии (НРД) и ПАО «СПБ банк». Оферта готовится в объеме, не превышающем количество ГДР в обращении, по цене 520 руб. за одну ГДР. Это соответствует премии в 10% к цене закрытия 12 сентября 2024 г. на основной торговой сессии на Мосбирже.
Решения были приняты на фоне сохраняющихся существенных регуляторных ограничений, сообщили в Globaltrans. Торги ГДР компании на Лондонской бирже были приостановлены с 3 марта 2022 г., а предпосылок для возобновления не наблюдается. Держатели ГДР, допущенных к торгам на Мосбирже и «СПБ бирже» и учитываемых в НРД и «СПБ банке», сейчас лишены возможности реализовывать свои корпоративные права.
Астанинская международная биржа станет единственной торговой площадкой для ГДР компании. Сроки получения листинга не называются – подробную информацию о них компания предоставит отдельно позднее.
Globaltrans – транспортный оператор, который доставляет грузы в более чем 60 стран. В марте он завершил редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. В конце августа компания решила отменить дивидендную политику из-за сохраняющихся технических сложностей и ограничений на финансовую инфраструктуру. Globaltrans также отчитался о результатах за первое полугодие 2024 г. Согласно последним данным, общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно.