Globaltrans объявил о реструктуризации листингов

Globaltrans – транспортный оператор, который доставляет грузы в более чем 60 стран. В марте он завершил редомициляцию с Кипра в Абу-Даби. В конце августа компания решила отменить дивидендную политику из-за сохраняющихся технических сложностей и ограничений на финансовую инфраструктуру. Globaltrans также отчитался о результатах за первое полугодие 2024 г. Согласно последним данным, общесетевой грузооборот и погрузка снизились на 6% и 3% год к году соответственно.