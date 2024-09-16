«Софтлайн» установил цену размещения дополнительного выпуска акций в 142,3 рубля
Совет директоров российского поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» утвердил цену размещения дополнительного выпуска акций в 142,3 руб. за акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
Размещение акций планируется с 16 сентября 2024 г. по 2 октября 2024 г.
27 июня «Софтлайн» сообщил о планах по допэмиссии, в ходе которой компания собирается разместить по открытой подписке 76 млн акций.
За счет допэмиссии «Софтлайн» планирует финансировать ряд M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний. По итогу компания рассчитывает повысить оборот до 135 млрд руб. и скорректированную EBITDA – до 10 млрд руб. По итогам 2023 г. оборот «Софтлайна» составил 91,5 млрд руб., скорректированная EBITDA – 4,5 млрд руб.