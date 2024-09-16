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«Софтлайн» установил цену размещения дополнительного выпуска акций в 142,3 рубля

Ведомости

Совет директоров российского поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» утвердил цену размещения дополнительного выпуска акций в 142,3 руб. за акцию. Об этом сообщается на сайте компании.

Размещение акций планируется с 16 сентября 2024 г. по 2 октября 2024 г.

27 июня «Софтлайн» сообщил о планах по допэмиссии, в ходе которой компания собирается разместить по открытой подписке 76 млн акций.

За счет допэмиссии «Софтлайн» планирует финансировать ряд M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний. По итогу компания рассчитывает повысить оборот до 135 млрд руб. и скорректированную EBITDA – до 10 млрд руб. По итогам 2023 г. оборот «Софтлайна» составил 91,5 млрд руб., скорректированная EBITDA – 4,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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