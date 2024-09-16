«Софтлайн» установил цену размещения дополнительного выпуска акций в 142,3 рубля

За счет допэмиссии «Софтлайн» планирует финансировать ряд M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний. По итогу компания рассчитывает повысить оборот до 135 млрд руб. и скорректированную EBITDA – до 10 млрд руб. По итогам 2023 г. оборот «Софтлайна» составил 91,5 млрд руб., скорректированная EBITDA – 4,5 млрд руб.