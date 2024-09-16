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«Финам» запустил внебиржевые долларовые торги для розничных клиентов

Ведомости

Брокер «Финам» с 16 сентября предоставит клиентам доступ к внебиржевым торгам долларом. Заявки на покупку валюты можно выставлять в терминале FinamTrade и мобильном приложении брокера, сообщает брокер.

Сделки будут проходить по будням с 10:00 до 19:00 мск, в режиме «T+1», а расчеты осуществляются на следующий рабочий день. Согласно сообщению, покупка и продажа доступны от $1, а совершать сделки могут все клиенты «Финама». Статус квалифицированного инвестора или дополнительное тестирование не потребуются. Комиссии за сделки взимаются согласно действующему тарифу клиента.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и не исключаем, что перечень инструментов может быть расширен – в нем могут появиться и другие валюты, которые стали недоступны на биржевых торгах», – сообщил заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

15 июля «Финам» запретил заключение маржинальных сделок с турецкой лирой, но сохранил доступ к биржевой торговле валютой для клиентов. 5 июля Леснов сообщал «Ведомостям», что «Финам» рассматривал вариант приостановки торгов лирой. За день до этого торги турецкой валютой временно прекратил «БКС мир инвестиций» в связи со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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