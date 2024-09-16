«Финам» запустил внебиржевые долларовые торги для розничных клиентов

Сделки будут проходить по будням с 10:00 до 19:00 мск, в режиме «T+1», а расчеты осуществляются на следующий рабочий день. Согласно сообщению, покупка и продажа доступны от $1, а совершать сделки могут все клиенты «Финама». Статус квалифицированного инвестора или дополнительное тестирование не потребуются. Комиссии за сделки взимаются согласно действующему тарифу клиента.