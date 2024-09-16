«Финам» запустил внебиржевые долларовые торги для розничных клиентов
Брокер «Финам» с 16 сентября предоставит клиентам доступ к внебиржевым торгам долларом. Заявки на покупку валюты можно выставлять в терминале FinamTrade и мобильном приложении брокера, сообщает брокер.
Сделки будут проходить по будням с 10:00 до 19:00 мск, в режиме «T+1», а расчеты осуществляются на следующий рабочий день. Согласно сообщению, покупка и продажа доступны от $1, а совершать сделки могут все клиенты «Финама». Статус квалифицированного инвестора или дополнительное тестирование не потребуются. Комиссии за сделки взимаются согласно действующему тарифу клиента.
«Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и не исключаем, что перечень инструментов может быть расширен – в нем могут появиться и другие валюты, которые стали недоступны на биржевых торгах», – сообщил заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
15 июля «Финам» запретил заключение маржинальных сделок с турецкой лирой, но сохранил доступ к биржевой торговле валютой для клиентов. 5 июля Леснов сообщал «Ведомостям», что «Финам» рассматривал вариант приостановки торгов лирой. За день до этого торги турецкой валютой временно прекратил «БКС мир инвестиций» в связи со сложностями в расчетах после введения санкций США против Национального клирингового центра (НКЦ).