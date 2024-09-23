ТГК-14 объявила о начале SPO
ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ТГК-14) – производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии проведет вторичное публичное предложение обыкновенных акций (SPO), в рамках которого основной акционер компании – АО «ДУК» продаст до 20% от общего количества акций. Об этом сообщается на сайте ТГК-14.
«Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании. Объявленное предложение также нацелено на финансирование приоритетных проектов компании, обеспечивающих рост капитализации», – говорится в сообщении.
Акционер, владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества. Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию. Заявки на участие в SPO будут собирать с 23 сентября по 3 октября, однако сбор может завершиться досрочно по решению акционера.
Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Привлеченные средства будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки через погашение задолженности акционера перед ТГК-14. Структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров. В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%.
Совет директоров ТГК-14 22 апреля по результатам 2023 г. рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию. Осуществить эти выплаты предлагается из чистой прибыли за год в размере 1,46 млрд руб. Также совет директоров предложил направить 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счет части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям составляет 285,7 млн руб.
ТГК-14 обеспечивает энергоснабжение более 500 000 жителей и порядка 10 000 юридических лиц в двух регионах. По итогам первого полугодия 2024 г. по объектам ТГК-14 выработка электроэнергии составила 1,8 млрд кВт/ч, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 9,8%. Компании принадлежат семь ТЭЦ и два энергетических комплекса. С января 2022 г. контролирующим акционером ТГК-14 (85,5%) стала Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК»).