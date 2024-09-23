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ТГК-14 объявила о начале SPO

Ведомости

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» (ТГК-14) – производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Бурятии проведет вторичное публичное предложение обыкновенных акций (SPO), в рамках которого основной акционер компании – АО «ДУК» продаст до 20% от общего количества акций. Об этом сообщается на сайте ТГК-14.

«Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании. Объявленное предложение также нацелено на финансирование приоритетных проектов компании, обеспечивающих рост капитализации», – говорится в сообщении.

Акционер, владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества. Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию. Заявки на участие в SPO будут собирать с 23 сентября по 3 октября, однако сбор может завершиться досрочно по решению акционера.

Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Привлеченные средства будут направлены в компанию в объеме не менее 65% от суммы сделки через погашение задолженности акционера перед ТГК-14. Структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров. В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%.

Совет директоров ТГК-14 22 апреля по результатам 2023 г. рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию. Осуществить эти выплаты предлагается из чистой прибыли за год в размере 1,46 млрд руб. Также совет директоров предложил направить 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счет части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям составляет 285,7 млн руб.

ТГК-14 обеспечивает энергоснабжение более 500 000 жителей и порядка 10 000 юридических лиц в двух регионах. По итогам первого полугодия 2024 г. по объектам ТГК-14 выработка электроэнергии составила 1,8 млрд кВт/ч, что выше аналогичных показателей предыдущего года на 9,8%. Компании принадлежат семь ТЭЦ и два энергетических комплекса. С января 2022 г. контролирующим акционером ТГК-14 (85,5%) стала Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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