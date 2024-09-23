ТГК-14 объявила о начале SPO

Акционер, владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества. Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0,01125 руб. за акцию. Заявки на участие в SPO будут собирать с 23 сентября по 3 октября, однако сбор может завершиться досрочно по решению акционера.