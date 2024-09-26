ВЭБ.РФ рассматривает инвестиции в энергетику в размере 350 млрд рублей
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ рассматривает инвестиции в проекты по строительству и модернизации энергетической инфраструктуры общей стоимостью 350 млрд руб. Об этом журналистам рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках форума «Российская энергетическая неделя.
«В рамках "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты по строительству и модернизации генерирующих объектов в различных регионах с общей стоимостью более 350 млрд руб.», – сказал Шувалов. Он отметил, что достижение национальных целей развития невозможно без надежного и устойчивого энергоснабжения.
По словам Шувалова, особенно остро задача опережающего развития энергомощностей стоит на Дальнем Востоке. ВЭБ.РФ, в частности, реализует проекты по модернизации тепловой генерации и сетей, систем водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и обновлению городского электрического транспорта.
В июне зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун заявил, что увеличение программы «Фабрика проектного финансирования» до 600 млрд руб. вместе с доступным оставшимся лимитом позволит дополнительно привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров. Тогда же он сообщил, что в рамках механизма было одобрено 40 проектов общей стоимостью 3,9 трлн руб. Проекты реализуются по направлениям металлургии, химии, нефтегазохимии, атомной промышленности, энергетики, портовой и транспортной инфраструктуры и т. д.
В сентябре президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума сообщил, что правительству поручено подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Прежде всего следует ввести в строй новые объекты генерации, к примеру такие, как Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области, отметил президент. Путин также попросил кабмин рассмотреть вопрос о строительстве на Дальнем Востоке АЭС.