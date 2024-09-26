ВЭБ.РФ рассматривает инвестиции в энергетику в размере 350 млрд рублей

В июне зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун заявил, что увеличение программы «Фабрика проектного финансирования» до 600 млрд руб. вместе с доступным оставшимся лимитом позволит дополнительно привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров. Тогда же он сообщил, что в рамках механизма было одобрено 40 проектов общей стоимостью 3,9 трлн руб. Проекты реализуются по направлениям металлургии, химии, нефтегазохимии, атомной промышленности, энергетики, портовой и транспортной инфраструктуры и т. д.