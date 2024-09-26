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ВЭБ.РФ рассматривает инвестиции в энергетику в размере 350 млрд рублей

Ведомости

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ рассматривает инвестиции в проекты по строительству и модернизации энергетической инфраструктуры общей стоимостью 350 млрд руб. Об этом журналистам рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках форума «Российская энергетическая неделя.

«В рамках "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты по строительству и модернизации генерирующих объектов в различных регионах с общей стоимостью более 350 млрд руб.», – сказал Шувалов. Он отметил, что достижение национальных целей развития невозможно без надежного и устойчивого энергоснабжения.

По словам Шувалова, особенно остро задача опережающего развития энергомощностей стоит на Дальнем Востоке. ВЭБ.РФ, в частности, реализует проекты по модернизации тепловой генерации и сетей, систем водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и обновлению городского электрического транспорта.

В июне зампред ВЭБ.РФ Юрий Корсун заявил, что увеличение программы «Фабрика проектного финансирования» до 600 млрд руб. вместе с доступным оставшимся лимитом позволит дополнительно привлечь до 2,5 трлн руб. синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров. Тогда же он сообщил, что в рамках механизма было одобрено 40 проектов общей стоимостью 3,9 трлн руб. Проекты реализуются по направлениям металлургии, химии, нефтегазохимии, атомной промышленности, энергетики, портовой и транспортной инфраструктуры и т. д.

В сентябре президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума сообщил, что правительству поручено подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Прежде всего следует ввести в строй новые объекты генерации, к примеру такие, как Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области, отметил президент. Путин также попросил кабмин рассмотреть вопрос о строительстве на Дальнем Востоке АЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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