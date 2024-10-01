Акционеры «Газпром нефти» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие

28 августа «Газпром нефть» разместила биржевые облигации на сумму в 55 млрд руб. общим количеством в 55 млн штук стоимостью 1000 руб. каждая. 25 июля в «Газпром нефти» сообщили, что чистая прибыль в первом полугодии 2024 г. выросла на 7,9%, составив 328,5 млрд руб. по отношению к аналогичному прошлогоднему показателю. Выручка в первом полугодии составила 2 трлн руб. – рост на 30,1% к уровню первого полугодия 2023 г.