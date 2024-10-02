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Цена за акцию в рамках SPO ТГК-14 составит 0,01 рубля

Ведомости

Цена предложения в рамках SPO «Территориальной генерирующей компании №14» (ТГК-14) составит 0,01 руб. за акцию. Об этом сообщается на сайте компании. 

На SPO «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК», владеет 85,5% акций ТГК-14) размещает до 20% акций ТГК-14 от общего количества. Предложение доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам из России.

Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. Сбор заявок завершится 4 октября в 18:00 мск. 

Не менее 65% средств, привлеченных от SPO, будут направлены ТГК-14 как погашение задолженности «Дальневосточной управляющей компании» перед ТГК-14. Структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритариев. Кроме того, АО «ДУК» и аффилированные лица обязались не продавать акции ТГК-14 в течение 180 дней после SPO.

Доля акций в свободном обращении в результате сделки может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций на SPO.

В конце сентября «Ведомости» писали, что основной причиной проведения SPO является ликвидация задолженности основного акционера. Сейчас задолженность АО «ДУК» перед ТГК-14 составляет 1,67 млрд руб., с начала 2022 г. уже погашено 3 млрд руб.

Старший аналитик ИФК «Солид» Владислав Махортов пояснил, что этот заем – наследие транзакций по финансированию M&A сделки по приобретению АО «ДУК» акций ТГК-14 в 2021–2022 гг. АО «ДУК» привлекло финансирование от банков, которое впоследствии было рефинансировано облигационными займами от ТГК-14.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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