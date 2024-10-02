Цена за акцию в рамках SPO ТГК-14 составит 0,01 рубля
Цена предложения в рамках SPO «Территориальной генерирующей компании №14» (ТГК-14) составит 0,01 руб. за акцию. Об этом сообщается на сайте компании.
На SPO «Дальневосточная управляющая компания» (АО «ДУК», владеет 85,5% акций ТГК-14) размещает до 20% акций ТГК-14 от общего количества. Предложение доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам из России.
Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. Сбор заявок завершится 4 октября в 18:00 мск.
Не менее 65% средств, привлеченных от SPO, будут направлены ТГК-14 как погашение задолженности «Дальневосточной управляющей компании» перед ТГК-14. Структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритариев. Кроме того, АО «ДУК» и аффилированные лица обязались не продавать акции ТГК-14 в течение 180 дней после SPO.
Доля акций в свободном обращении в результате сделки может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций на SPO.
В конце сентября «Ведомости» писали, что основной причиной проведения SPO является ликвидация задолженности основного акционера. Сейчас задолженность АО «ДУК» перед ТГК-14 составляет 1,67 млрд руб., с начала 2022 г. уже погашено 3 млрд руб.
Старший аналитик ИФК «Солид» Владислав Махортов пояснил, что этот заем – наследие транзакций по финансированию M&A сделки по приобретению АО «ДУК» акций ТГК-14 в 2021–2022 гг. АО «ДУК» привлекло финансирование от банков, которое впоследствии было рефинансировано облигационными займами от ТГК-14.