Цена за акцию в рамках SPO ТГК-14 составит 0,01 рубля

Не менее 65% средств, привлеченных от SPO, будут направлены ТГК-14 как погашение задолженности «Дальневосточной управляющей компании» перед ТГК-14. Структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритариев. Кроме того, АО «ДУК» и аффилированные лица обязались не продавать акции ТГК-14 в течение 180 дней после SPO.