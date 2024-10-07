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Расписки Fix Price могут быть исключены из первого уровня листинга Мосбиржи

Ведомости

Московская биржа обнаружила, что глобальные депозитарные расписки (GDR) ритейлера Fix Price не полностью соответствуют правилам первого уровня листинга, поскольку компания была исключена из списка ценных бумаг, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Согласно информации, предоставленной площадкой, включение бумаг компании в первый котировальный список было основано на том, что они уже были включены в список ценных бумаг, торгующихся на LSE. Биржа установила срок для устранения выявленных несоответствий.

В августе Fix Price провел делистинг своих GDR с LSE. Компания сообщила, что бумаги продолжат торговаться на Московской бирже и казахстанской бирже AIX.

Fix Price – российская сеть магазинов в формате «магазин фиксированной цены», управляемая ООО «Бэст прайс». Работает также в Грузии, Казахстане, Латвии, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии и Монголии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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