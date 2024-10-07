Расписки Fix Price могут быть исключены из первого уровня листинга Мосбиржи
Московская биржа обнаружила, что глобальные депозитарные расписки (GDR) ритейлера Fix Price не полностью соответствуют правилам первого уровня листинга, поскольку компания была исключена из списка ценных бумаг, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Согласно информации, предоставленной площадкой, включение бумаг компании в первый котировальный список было основано на том, что они уже были включены в список ценных бумаг, торгующихся на LSE. Биржа установила срок для устранения выявленных несоответствий.
В августе Fix Price провел делистинг своих GDR с LSE. Компания сообщила, что бумаги продолжат торговаться на Московской бирже и казахстанской бирже AIX.
Fix Price – российская сеть магазинов в формате «магазин фиксированной цены», управляемая ООО «Бэст прайс». Работает также в Грузии, Казахстане, Латвии, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии и Монголии.