«Озон Фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO на уровне 30-35 рублей

Ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации в пределах 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного размещения. Уточняется, что инвесторам предложат только те акции, которые были выпущены в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала. Действующие акционеры «Озон Фармацевтики» свои акции в рамках IPO продавать не будут.