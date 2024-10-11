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«Озон Фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO на уровне 30-35 рублей

Ведомости

Индикативный ценовой диапазон первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций ПАО «Озон Фармацевтика» составляет от 30 до 35 руб. за акцию. О начале приема заявок на участие в IPO сообщается на сайте компании.

Ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации в пределах 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного размещения. Уточняется, что инвесторам предложат только те акции, которые были выпущены в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала. Действующие акционеры «Озон Фармацевтики» свои акции в рамках IPO продавать не будут.

Сбор заявок начинается 11 октября и продлится до 16 октября. По его итогам Совет директоров установит стоимость IPO. Предполагается, что торги акциями «Озон Фармацевтики» с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Средства, которые будут привлечены в ходе первичного предложения, компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и «другие общекорпоративные цели».

«Размещение также станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской бирже», – говорится в сообщении.

За первые шесть месяцев 2024 г. выручка «Озон фармацевтики» увеличилась на 62,7% в годовом исчислении, составив 12,6 млрд руб., сообщалось в отчете компании. Чистая прибыль в первом полугодии выросла в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.

«Озон фармацевтика» не связана с маркетплейсом Ozon. Компания основана в 2001 г. в Жигулевске Самарской области, там же в 2003 г. было запущено производство. Мажоритарным владельцем «Озон фармацевтики» является председатель совета директоров компании Павел Алексенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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