«Озон Фармацевтика» установила ценовой диапазон IPO на уровне 30-35 рублей
Индикативный ценовой диапазон первичного публичного размещения (IPO) обыкновенных акций ПАО «Озон Фармацевтика» составляет от 30 до 35 руб. за акцию. О начале приема заявок на участие в IPO сообщается на сайте компании.
Ценовой диапазон IPO соответствует рыночной капитализации в пределах 30-35 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного размещения. Уточняется, что инвесторам предложат только те акции, которые были выпущены в рамках дополнительной эмиссии компании в размере до 10% от уставного капитала. Действующие акционеры «Озон Фармацевтики» свои акции в рамках IPO продавать не будут.
Сбор заявок начинается 11 октября и продлится до 16 октября. По его итогам Совет директоров установит стоимость IPO. Предполагается, что торги акциями «Озон Фармацевтики» с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. Средства, которые будут привлечены в ходе первичного предложения, компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и «другие общекорпоративные цели».
«Размещение также станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской бирже», – говорится в сообщении.
За первые шесть месяцев 2024 г. выручка «Озон фармацевтики» увеличилась на 62,7% в годовом исчислении, составив 12,6 млрд руб., сообщалось в отчете компании. Чистая прибыль в первом полугодии выросла в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.
«Озон фармацевтика» не связана с маркетплейсом Ozon. Компания основана в 2001 г. в Жигулевске Самарской области, там же в 2003 г. было запущено производство. Мажоритарным владельцем «Озон фармацевтики» является председатель совета директоров компании Павел Алексенко.