Планирующая IPO «Озон фармацевтика» отчиталась за полугодие
EBITDA за этот период увеличилось в 2,7 раза до 5 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 40% (+10 п. п. г/г).
Чистая прибыль за первые шесть месяцев 2024 г. увеличилась в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.
Компания прогнозирует рост выручки в текущем году в пределах 28-32%.
В апреле «Ведомости» писали, что «Озон фармацевтика» рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO) в «осеннее окно». С учетом размера бизнеса компании один из собеседников «Ведомостей» называл «оптимальным» размером сделки сумму более 10 млрд руб.
В июне компания впервые отчиталась по МСФО. Выручка группы «Озон фармацевтика» за 2023 г. выросла год к году на 4% и составила 19,7 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2023 г. увеличилась на 10% до 4 млрд руб.
«Озон фармацевтика» не имеет отношения к маркетплейсу Ozon. Компания основана в 2001 г. в Жигулевске Самарской области, производство запущено там же в 2003 г. Мажоритарным владельцем «Озон фармацевтики» является председатель совета директоров компании Павел Алексенко.