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Планирующая IPO «Озон фармацевтика» отчиталась за полугодие

Ведомости

Выручка российского производителя лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» за первое полугодие 2024 г. выросла на 62,7% год к году и составила 12,6 млрд руб., следует из отчета организации за указанный период.

EBITDA за этот период увеличилось в 2,7 раза до 5 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 40% (+10 п. п. г/г).

Чистая прибыль за первые шесть месяцев 2024 г. увеличилась в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.

Компания прогнозирует рост выручки в текущем году в пределах 28-32%.

В апреле «Ведомости» писали, что «Озон фармацевтика» рассматривает проведение первичного публичного предложения акций (IPO) в «осеннее окно». С учетом размера бизнеса компании один из собеседников «Ведомостей» называл «оптимальным» размером сделки сумму более 10 млрд руб.

В июне компания впервые отчиталась по МСФО. Выручка группы «Озон фармацевтика» за 2023 г. выросла год к году на 4% и составила 19,7 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2023 г. увеличилась на 10% до 4 млрд руб.

«Озон фармацевтика» не имеет отношения к маркетплейсу Ozon. Компания основана в 2001 г. в Жигулевске Самарской области, производство запущено там же в 2003 г. Мажоритарным владельцем «Озон фармацевтики» является председатель совета директоров компании Павел Алексенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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