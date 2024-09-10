Планирующая IPO «Озон фармацевтика» отчиталась за полугодие

В июне компания впервые отчиталась по МСФО. Выручка группы «Озон фармацевтика» за 2023 г. выросла год к году на 4% и составила 19,7 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2023 г. увеличилась на 10% до 4 млрд руб.