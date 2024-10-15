Мосбиржа начнет торги платиной и палладием с 21 октября
Московская биржа с 21 октября начнет торги платиной и палладием в рублях, сообщается на официальном сайте площадки. Торги и расчеты будут проводиться с участием центрального контрагента.
Профессиональным участникам рынка и их клиентам станут доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM), а также инструменты своп. Сделки будут заключаться с 10:00 до 19:00 мск. Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.
Сделки на рынке драгметаллов Мосбиржи заключают банки, производители и потребители драгметаллов, розничные брокеры и управляющие компании, а также физические лица. Доступ частных инвесторов к биржевым торгам предоставляют более 100 профессиональных участников рынка, уточняется на сайте площадки.
Крупнейший российский производитель и экспортер платины и палладия – «Норникель». В 2023 г. компания снизила выпуск палладия на 4% до 2,7 млн тройских унций (около 84 т), производство платины выросло на 2% до 664 000 унций (около 20 т). Компания объяснила разноплановую динамику изменением соотношения металлов в структуре перерабатываемого сырья.