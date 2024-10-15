Мосбиржа начнет торги платиной и палладием с 21 октября

Профессиональным участникам рынка и их клиентам станут доступны операции купли-продажи платины (PLT/RUB) и палладия (PLD/RUB) в российских рублях за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM), а также инструменты своп. Сделки будут заключаться с 10:00 до 19:00 мск. Поставка драгоценных металлов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга.