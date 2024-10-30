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Акции УК «Мать и дитя» выросли на 5% после новостей о дивидендах

Ведомости

Акции группы компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») выросли на 5% после новости о возможной третьей выплате компанией дивидендов в 2024 г. Данные приводятся на сайте Мосбиржи.

По данным на 10:40 цены на акции взлетели до 877,8 руб., к 12:15 стоимость акций составляет 871,6 руб.

30 октября компания объявила операционные и неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2024 г., согласно которым общая выручка MD Medical увеличилась до 24,03 млрд руб. (на 22,3% в годовом исчислении). Рост сопоставимой выручки (LFL) Группы составил 18,9% год к году.

Генеральный директор MD Medical Марк Курцер сообщил, что ГК допускает еще одну выплату дивидендов.

«В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года», – сказал он.

В конце мая MD Medical завершила редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс». После регистрации глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании на Мосбирже были заменены на акции МКПАО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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