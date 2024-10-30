Акции УК «Мать и дитя» выросли на 5% после новостей о дивидендах
Акции группы компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») выросли на 5% после новости о возможной третьей выплате компанией дивидендов в 2024 г. Данные приводятся на сайте Мосбиржи.
По данным на 10:40 цены на акции взлетели до 877,8 руб., к 12:15 стоимость акций составляет 871,6 руб.
30 октября компания объявила операционные и неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2024 г., согласно которым общая выручка MD Medical увеличилась до 24,03 млрд руб. (на 22,3% в годовом исчислении). Рост сопоставимой выручки (LFL) Группы составил 18,9% год к году.
Генеральный директор MD Medical Марк Курцер сообщил, что ГК допускает еще одну выплату дивидендов.
«В этом году мы уже дважды заплатили дивиденды и не исключаем еще одну выплату до конца этого года», – сказал он.
В конце мая MD Medical завершила редомициляцию в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО «МД Медикал Груп Инвестментс». После регистрации глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании на Мосбирже были заменены на акции МКПАО.