«Европлан» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года
Совет директоров лизинговой компании «Европлан» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 г. Соответствующее решение размещено на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
В общей сложности на выплату дивидендов могут направить 6 млрд руб. За одну обыкновенную акцию планируется выплатить 50 руб. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 15 декабря 2024 г.
30 октября «Европлан» отчитался о сокращении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 13,7 млрд руб. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 52,5% до 45,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 57,6% до 33,5 млрд руб.