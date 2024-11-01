Мосбиржа планирует запустить аналог дискретных аукционов на валютном рынке

В частности, аукцион будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ. Продолжительность аукциона будет составлять 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки как в обычном режиме. В последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено, добавили на площадке.