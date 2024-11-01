Мосбиржа планирует запустить аналог дискретных аукционов на валютном рынке
Московская биржа запустит механизм стабилизации цен на валютном рынке с 11 ноября 2024 г., говорится в сообщении торговой площадки. Будет введен аукцион обновления цен для борьбы с повышенной волатильностью курсов.
В частности, аукцион будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ. Продолжительность аукциона будет составлять 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки как в обычном режиме. В последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено, добавили на площадке.
Дискретный аукцион применяется вместо обычного режима торгов, если цена акции растет от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут. Во время дискретного аукциона участники торгов могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг. Цена этих заявок будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.
14 октября Мосбиржа впервые в России разместила цифровые финансовые активы (ЦФА) на произведение искусства. Объем выпуска составил 900 ЦФА с доходностью 22% годовых. В качестве эмитента выступила компания ООО «Сэлф Софт Продакшн». Согласно сообщению Мосбиржи, она специализируется на создании платформ по токенизации активов, а также является администратором маркетплейса инвестиционного искусства MyInvest.Art.