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Мосбиржа планирует запустить аналог дискретных аукционов на валютном рынке

Ведомости

Московская биржа запустит механизм стабилизации цен на валютном рынке с 11 ноября 2024 г., говорится в сообщении торговой площадки. Будет введен аукцион обновления цен для борьбы с повышенной волатильностью курсов.

В частности, аукцион будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ. Продолжительность аукциона будет составлять 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки как в обычном режиме. В последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено, добавили на площадке.

Дискретный аукцион применяется вместо обычного режима торгов, если цена акции растет от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут. Во время дискретного аукциона участники торгов могут подавать заявки на покупку или продажу бумаг. Цена этих заявок будет учитываться при возобновлении торгов в обычном режиме.

14 октября Мосбиржа впервые в России разместила цифровые финансовые активы (ЦФА) на произведение искусства. Объем выпуска составил 900 ЦФА с доходностью 22% годовых. В качестве эмитента выступила компания ООО «Сэлф Софт Продакшн». Согласно сообщению Мосбиржи, она специализируется на создании платформ по токенизации активов, а также является администратором маркетплейса инвестиционного искусства MyInvest.Art.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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