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Мосбиржа объяснила перенос торгов на фондовом рынке

Ведомости

Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы, сообщается на сайте площадки. Ее выявили в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов.

«В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов», – говорится в сообщении площадки.

Уточняется, что торги на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгметаллов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.

Утром 7 ноября Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке. Площадка пообещала дополнительно сообщить об их начале.

В октябре общий объем торгов на Мосбирже составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за прошедший месяц на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 100 облигационных займов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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