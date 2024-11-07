Мосбиржа объяснила перенос торгов на фондовом рынке
Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы, сообщается на сайте площадки. Ее выявили в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов.
«В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов», – говорится в сообщении площадки.
Уточняется, что торги на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгметаллов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Утром 7 ноября Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке. Площадка пообещала дополнительно сообщить об их начале.
В октябре общий объем торгов на Мосбирже составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за прошедший месяц на фондовом рынке Мосбиржи было размещено 100 облигационных займов.