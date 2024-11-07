Мосбиржа отложила старт торгов на фондовом рынке
«Старт торгов на фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», – говорится в публикации.
14 августа Мосбиржа на час приостановила торги на фондовом рынке. О приостановке было объявлено с 16:18 мск, торги возобновились в 17:30 мск.
В октябре общий объем торгов на Мосбирже составил 140,1 трлн руб. против 135,5 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,8 трлн руб. против 2,2 трлн руб. за аналогичный период прошлого года. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями – 1,8 трлн руб. (2,6 трлн руб. в октябре 2023 г.).
На фондовом рынке Мосбиржи за октябрь было размещено 100 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 1,5 трлн руб.