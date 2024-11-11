Криптобиржа FTX подала иск против Binance и Чанпэна Чжао на $1,8 млрд
Криптобиржа FTX подала в суд на Binance и ее бывшего главного исполнительного директора Чанпэна Чжао. FTX обанкротилась в 2022 г., она требует у Binance и ее экс-главы токены на $1,8 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на иск.
В частности, FTX обращается к сделке, в рамках которой биржа в июле 2021 г. выкупила 20% своих акций у Binance, Чжао и других топ-менеджеров в обмен на токены на сумму $1,76 млрд. Bankman-Fried оплатил выкуп акций, используя сочетание биржевых токенов FTX FTT и монет под брендом Binance BNB и BUSD. FTX называет сделку мошеннической и хочет вернуть токены для пополнения конкурсной массы. По ее мнению, транзакция не должна была состояться.
FTX сообщила, что на момент сделки была неплатежеспособной, а потому сделка по выкупу акций якобы была заключена мошенническим путем. Биржа также обвинила Чжао в публикации серии «ложных, вводящих в заблуждение и мошеннических твитов (сообщения в X)» незадолго до краха FTX, содержание которых было «злонамеренно рассчитано на уничтожение его соперника». В публикации Чжао от 6 ноября 2022 г. говорилось, что Binance намерена продать свои токены FTT на тот момент стоимостью около $529 млн, что привело к резкому росту вывода средств с биржи.
В Binance заявили, что иск необоснован и биржа намерена защищаться. Как отмечает агентство, это не первый иск FTX против криптоплощадок. Согласно судебным документам, другими ответчиками по искам FTX выступают бывший сотрудник по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, обменник цифровых активов Crypto.com и общественно-политические группы, такие как FWD.US, основанная Марком Цукербергом.
8 мая криптобиржа FTX пообещала вернуть деньги большинству клиентов. Юристы по делам о банкротстве собрали активы на сумму до $16,3 млрд. Директор по реструктуризации Джон Рэй III сообщил, что FTX начнет распределять средства в течение 60 дней после одобрения суда. Сумма оказалась выше требований Федерального суда Нью-Йорка, который обязал биржу выплатить клиентам $11 млрд.
FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 г. Крах криптобиржи начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) связанной с FTX компании Alameda составляют токены FTT – монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать токен FTT.