Криптобиржа FTX подала иск против Binance и Чанпэна Чжао на $1,8 млрд

FTX сообщила, что на момент сделки была неплатежеспособной, а потому сделка по выкупу акций якобы была заключена мошенническим путем. Биржа также обвинила Чжао в публикации серии «ложных, вводящих в заблуждение и мошеннических твитов (сообщения в X)» незадолго до краха FTX, содержание которых было «злонамеренно рассчитано на уничтожение его соперника». В публикации Чжао от 6 ноября 2022 г. говорилось, что Binance намерена продать свои токены FTT на тот момент стоимостью около $529 млн, что привело к резкому росту вывода средств с биржи.