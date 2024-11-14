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ЦБ сообщил о фактах манипулирования акциями ПИК

Ведомости

Девелоперская и строительная компания «ПИК» и «Плаза холдинг» совершали взаимные сделки, что является фактом манипулирования акциями. Об этом сообщили в Банке России.

Заключение сделок проводилось в период с 4 по 25 мая 2022 г. ООО «ПИК-Инвестпроект» и ООО «Плаза холдинг» подавали поручения с небольшим временным интервалом относительно друг друга, где компания «ПИК-Инвестпроект» являлась покупателем, а «Плаза холдинг» – продавцом. Большая часть заявок не была видна остальным участникам и выставлялась в «торговый стакан» постепенно.

«Подобная однотипная схема торговой активности использовалась обществами на протяжении всего периода [в мае 2022 г.], тем самым искажая показатели торговой активности и вводя в заблуждение добросовестных инвесторов об истинной ликвидности акций», – говорится в сообщении.

«ПИК-Инвестпроект» и «Плаза холдинг» нарушили запрет на манипулирование рынком, установленный ч. 2 ст. 6 закона № 224. Им вынесли предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, заключили в ЦБ.

В мае этого года девелопер представил отчетность по МСФО, согласно которой прибыль группы «ПИК» по итогам 2023 г. составила 52,3 млрд руб. Корпорация не раскрывала результаты за 2022 г., по сравнению с итогами 2021 г. показатель сократился на 49,5%.

EBITDA «ПИК» с конца 2021 г. сократилась на 26,8% до 105,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам прошедшего года составила 18%. Выручка группы за два года выросла на 20% и достигла 585,3 млрд руб. Себестоимость продаж с конца 2021 г. повысилась на 15,3% до 431,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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