ЦБ сообщил о фактах манипулирования акциями ПИК
Девелоперская и строительная компания «ПИК» и «Плаза холдинг» совершали взаимные сделки, что является фактом манипулирования акциями. Об этом сообщили в Банке России.
Заключение сделок проводилось в период с 4 по 25 мая 2022 г. ООО «ПИК-Инвестпроект» и ООО «Плаза холдинг» подавали поручения с небольшим временным интервалом относительно друг друга, где компания «ПИК-Инвестпроект» являлась покупателем, а «Плаза холдинг» – продавцом. Большая часть заявок не была видна остальным участникам и выставлялась в «торговый стакан» постепенно.
«Подобная однотипная схема торговой активности использовалась обществами на протяжении всего периода [в мае 2022 г.], тем самым искажая показатели торговой активности и вводя в заблуждение добросовестных инвесторов об истинной ликвидности акций», – говорится в сообщении.
«ПИК-Инвестпроект» и «Плаза холдинг» нарушили запрет на манипулирование рынком, установленный ч. 2 ст. 6 закона № 224. Им вынесли предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем, заключили в ЦБ.
В мае этого года девелопер представил отчетность по МСФО, согласно которой прибыль группы «ПИК» по итогам 2023 г. составила 52,3 млрд руб. Корпорация не раскрывала результаты за 2022 г., по сравнению с итогами 2021 г. показатель сократился на 49,5%.
EBITDA «ПИК» с конца 2021 г. сократилась на 26,8% до 105,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам прошедшего года составила 18%. Выручка группы за два года выросла на 20% и достигла 585,3 млрд руб. Себестоимость продаж с конца 2021 г. повысилась на 15,3% до 431,3 млрд руб.