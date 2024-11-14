ЦБ сообщил о фактах манипулирования акциями ПИК

EBITDA «ПИК» с конца 2021 г. сократилась на 26,8% до 105,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам прошедшего года составила 18%. Выручка группы за два года выросла на 20% и достигла 585,3 млрд руб. Себестоимость продаж с конца 2021 г. повысилась на 15,3% до 431,3 млрд руб.