Акции Tesla выросли на фоне сообщений о смягчении правил для автономных авто

Также Маск в октябре объявил о планах по производству большого количества беспилотных аппаратов Tesla, которые не будут иметь контроля со стороны водителей, начиная с 2026 г. Глава компании также сообщил, что будет использовать любую возможность сотрудничества с правительством, чтобы реализовать запуск автономных транспортных средств по всей стране. Объявление побудило инвесторов к сбросу акций Uber и Lyft Inc.