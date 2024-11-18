Акции Tesla выросли на фоне сообщений о смягчении правил для автономных авто
Акции автопроизводителя Tesla выросли в цене более чем на 6% на фоне сообщений, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей. По состоянию на 16:20 мск стоимость акции составила $339 против $320 на закрытии торгов 15 ноября, свидетельствуют данные Nasdaq.
О намерении команды Трампа смягчить законы об автономных авто сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Создание регулятивной структуры для этой сферы станет одним из приоритетов министерства транспорта США после инаугурации. Агентство отмечает, что в действующих федеральных правилах предусмотрены серьезные препятствия для вывода на рынок автомобилей без руля или педалей, которые, в частности, планирует производить компания Tesla, принадлежащая стороннику республиканца – Илону Маску. Бизнесмен от этой инициативы выиграет, заключает агентство.
Также Маск в октябре объявил о планах по производству большого количества беспилотных аппаратов Tesla, которые не будут иметь контроля со стороны водителей, начиная с 2026 г. Глава компании также сообщил, что будет использовать любую возможность сотрудничества с правительством, чтобы реализовать запуск автономных транспортных средств по всей стране. Объявление побудило инвесторов к сбросу акций Uber и Lyft Inc.
15 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что переходная команда Трампа планирует отменить субсидию на покупку электромобиля в $7500. Инициативу возглавляет группа под руководством нефтяного магната Гарольда Хамма и губернатора Северной Дакоты Дага Бергума, которые провели несколько совещаний с момента выборов 5 ноября. Группа рассматривает субсидии на электромобили, полагая, что их отмена получит широкую поддержку в конгрессе с республиканским большинством.