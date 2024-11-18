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Акции Tesla выросли на фоне сообщений о смягчении правил для автономных авто

Ведомости

Акции автопроизводителя Tesla выросли в цене более чем на 6% на фоне сообщений, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может смягчить регулирование сферы самоуправляемых автомобилей. По состоянию на 16:20 мск стоимость акции составила $339 против $320 на закрытии торгов 15 ноября, свидетельствуют данные Nasdaq.

О намерении команды Трампа смягчить законы об автономных авто сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Создание регулятивной структуры для этой сферы станет одним из приоритетов министерства транспорта США после инаугурации. Агентство отмечает, что в действующих федеральных правилах предусмотрены серьезные препятствия для вывода на рынок автомобилей без руля или педалей, которые, в частности, планирует производить компания Tesla, принадлежащая стороннику республиканца – Илону Маску. Бизнесмен от этой инициативы выиграет, заключает агентство.

Также Маск в октябре объявил о планах по производству большого количества беспилотных аппаратов Tesla, которые не будут иметь контроля со стороны водителей, начиная с 2026 г. Глава компании также сообщил, что будет использовать любую возможность сотрудничества с правительством, чтобы реализовать запуск автономных транспортных средств по всей стране. Объявление побудило инвесторов к сбросу акций Uber и Lyft Inc.

15 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что переходная команда Трампа планирует отменить субсидию на покупку электромобиля в $7500. Инициативу возглавляет группа под руководством нефтяного магната Гарольда Хамма и губернатора Северной Дакоты Дага Бергума, которые провели несколько совещаний с момента выборов 5 ноября. Группа рассматривает субсидии на электромобили, полагая, что их отмена получит широкую поддержку в конгрессе с республиканским большинством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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