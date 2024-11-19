Reuters: стоимость золота выросла на фоне утверждения ядерной доктрины России
Стоимость тройской унции золота выросла, тогда как европейские фондовые индексы снизились на фоне утверждения ядерной доктрины России президентом Владимиром Путиным, пишет Reuters. По состоянию на 15:30 мск стоимость декабрьского контракта на золото увеличилась на 0,9%, составив $2639, свидетельствуют данные биржи (CME).
Как отмечает издание, инвесторы вынуждены были сделать ставку на традиционно-стабильные активы, тогда как глобальный индекс европейских фондовых бирж (STOXXE) снизился на 1,29%. Агентство добавило, что влияние на настроения инвесторов оказали и последние назначения и заявления избранного президента США Дональда Трампа.
В частности, доходность двухлетних облигаций упала до самого низкого уровня за 11 дней, а доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась ниже 4,35%.
Стоимость казначейских облигаций также продолжила снижаться на фоне сообщений о вероятном назначении бывшего главы Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор) Кевина Уорша на пост министра финансов США, тогда как нынешний глава ФРС «не дает четких сигналов» о предстоящем снижении ключевой ставки.
19 ноября Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Отмечено, что при возникновении конфликта госполитика призвана не допустить эскалации военных действий и прекратить их на условиях, выгодных для Москвы. Подчеркивается также, что ядерное оружие рассматривается как средство сдерживания и его применение является крайней и вынужденной мерой.
25 сентября российский президент сообщил об изменениях в ядерной доктрине России. Глава государства отмечал, что в обновленной редакции документа агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.