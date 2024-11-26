Чистая прибыль «Озон фармацевтики» увеличилась на 32,2% за январь – сентябрь

Выручка за девять месяцев выросла на 33,6% год к году, составив 18,1 млрд руб. EBITDA увеличилась на 44,2% по сравнению с 2023 г., до 6,8 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 37,3%. Чистый долг по состоянию на 30 сентября составил 10,1 млрд руб. Отдельно за III квартал выручка компании снизилась на 4,8% год к году.