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Чистая прибыль «Озон фармацевтики» увеличилась на 32,2% за январь – сентябрь

Ведомости

Чистая прибыль «Озон фармацевтики» за девять месяцев 2024 г. увеличилась на 32,2% год к году, сообщается на сайте компании. Показатель достиг 3,4 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%.

Выручка за девять месяцев выросла на 33,6% год к году, составив 18,1 млрд руб. EBITDA увеличилась на 44,2% по сравнению с 2023 г., до 6,8 млрд руб., а рентабельность по EBITDA составила 37,3%. Чистый долг по состоянию на 30 сентября составил 10,1 млрд руб. Отдельно за III квартал выручка компании снизилась на 4,8% год к году.

Объем продаж упаковок лекарственных средств за январь – сентябрь 2024 г. вырос на 12% год к году, составив 223,1 млн упаковок. Средняя стоимость реализованной упаковки – 81 руб., что на 19,3% выше год к году.

По итогам III квартала 2024 г. совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 197,7 млн руб., или 18 коп. на акцию. Учитывая эту рекомендацию, суммарный размер дивидендов за январь – сентябрь 2024 г. составляет 1,2 млрд руб., или 1 руб. 9 коп. за акцию.

Компания подтвердила свои планы по росту выручки в 2024 г. на 28-32% год к году. Прогноз рентабельности бизнеса по ЕBITDA за 2024 г. составляет не менее 37%. Размер капитальных затрат прогнозируется в интервале от 3 до 4 млрд руб.

17 октября «Озон фармацевтика» объявила о размещении акций по 35 руб. По заявлению компании, цена соответствует рыночной капитализации около 38,5 млрд руб. с учетом средств, привлеченных в рамках IPO. В ходе IPO было привлечено 3,45 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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