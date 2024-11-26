Стоимость доллара на рынке Forex впервые с марта 2022 года превысила 107 рублей

Курс доллара на международном валютном рынке Forex (FX) впервые с марта 2022 г. превысил отметку в 107 руб. Курс валюты поднялся 26 ноября на 3,59% до 107,726 руб. по состоянию на 17:13 мск, максимума за день. Курс доллара поднялся выше 105 руб. впервые за два года и восемь месяцев, свидетельствуют данные финансовой группы «Финам».