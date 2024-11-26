Стоимость доллара на рынке Forex впервые с марта 2022 года превысила 107 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке Forex (FX) впервые с марта 2022 г. превысил отметку в 107 руб. Курс валюты поднялся 26 ноября на 3,59% до 107,726 руб. по состоянию на 17:13 мск, максимума за день. Курс доллара поднялся выше 105 руб. впервые за два года и восемь месяцев, свидетельствуют данные финансовой группы «Финам».
По состоянию на 18:30 мск стоимость доллара на рынке составляет 106,2 руб. Торгующийся на Мосбирже фьючерс на доллар (Si) c поставкой в декабре подорожал на 1,24% до 106,499 руб., что соответствует курсу примерно в 106,5 руб.
На 27 ноября Центробанк сообщил, что официальный курс составит 105,0604 руб., что на 1 руб. 27 коп. больше, чем показатель предыдущего дня. Курс евро вырастет на 1 руб. 62 коп. и достигнет 110,4943 руб., а курс юаня увеличится до 14,4449 руб. (на 23 коп.).
26 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что текущий курс рубля способствует экспорту, что, по его словам важнее ставки. По словам министра, существует инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает поддержать экспорт в сложных условиях. При этом курс для экспорта важнее ставки.