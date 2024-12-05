Акционеры «Европлана» утвердили дивиденды за девять месяцев 2024 года
Акционеры лизинговой компании «Европлан» утвердили дивиденды за девять месяцев 2024 г. Соответствующее решение размещено на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
«Направить часть чистой прибыли общества за девять месяцев 2024 г. в размере 6 млрд руб. на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 г., что составляет 50 руб. на одну обыкновенную именную акцию», – говорится в сообщении.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 декабря 2024 г. Выплата дивидендов будет осуществляться денежными средствами в рублях в безналичной форме.
Лицам, которые являются номинальными держателями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, дивиденды выплатят в течение 10 рабочих дней после установления тех, кто имеет право на выплату. Другим зарегистрированным в реестре акционерам дивиденды выплатят в течение 25 рабочих дней.
В октябре «Европлан» отчитался о сокращении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 13,7 млрд руб. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 52,5% до 45,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 57,6% до 33,5 млрд руб.