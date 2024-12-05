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Акционеры «Европлана» утвердили дивиденды за девять месяцев 2024 года

Ведомости

Акционеры лизинговой компании «Европлан» утвердили дивиденды за девять месяцев 2024 г. Соответствующее решение размещено на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Направить часть чистой прибыли общества за девять месяцев 2024 г. в размере 6 млрд руб. на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 г., что составляет 50 руб. на одну обыкновенную именную акцию», – говорится в сообщении.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 декабря 2024 г. Выплата дивидендов будет осуществляться денежными средствами в рублях в безналичной форме.

Лицам, которые являются номинальными держателями и профессиональными участниками рынка ценных бумаг, дивиденды выплатят в течение 10 рабочих дней после установления тех, кто имеет право на выплату. Другим зарегистрированным в реестре акционерам дивиденды выплатят в течение 25 рабочих дней.

В октябре «Европлан» отчитался о сокращении чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2024 г. на 5% до 13,08 млрд руб. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 13,7 млрд руб. Выручка в отчетном периоде увеличилась на 52,5% до 45,9 млрд руб., прибыль от продаж выросла на 57,6% до 33,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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