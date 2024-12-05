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Акционеры «Лукойла» одобрили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Акционеры ПАО «Лукойл» приняли решение выплатить промежуточные дивиденды по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2024 г. в размере 514 руб. за бумагу, говорится в сообщении компании.

Датой отсечки, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 декабря 2024 г. Выплаты держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим будут произведены не позднее 28 декабря 2024 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров – не позднее 29 января 2025 г.

25 октября «Лукойл» объявил дивиденды за первое полугодие 2024 г. Как сообщила тогда компания, рекомендация оказалась ниже ожиданий рынка. Тогда сообщили, что общий объем выплат составит 356 млрд руб. при доходности в 7,4%. Последний день для покупки акций для получения дивидендов – 16 декабря 2024 г.

Тогда же в компании сообщили, что в рамках дивидендной политики «Лукойл» стремится направлять акционерам 100% свободного денежного потока (FCF), но этот показатель также должен быть скорректирован на ряд статей, которые из-за особенностей раскрытия отчетности не всегда можно посчитать. Базовый прогноз на основе отчета компании был 575 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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