Акционеры «Лукойла» одобрили дивиденды за девять месяцев

Тогда же в компании сообщили, что в рамках дивидендной политики «Лукойл» стремится направлять акционерам 100% свободного денежного потока (FCF), но этот показатель также должен быть скорректирован на ряд статей, которые из-за особенностей раскрытия отчетности не всегда можно посчитать. Базовый прогноз на основе отчета компании был 575 руб.