Акционеры «Лукойла» одобрили дивиденды за девять месяцев
Датой отсечки, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 декабря 2024 г. Выплаты держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим будут произведены не позднее 28 декабря 2024 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров – не позднее 29 января 2025 г.
25 октября «Лукойл» объявил дивиденды за первое полугодие 2024 г. Как сообщила тогда компания, рекомендация оказалась ниже ожиданий рынка. Тогда сообщили, что общий объем выплат составит 356 млрд руб. при доходности в 7,4%. Последний день для покупки акций для получения дивидендов – 16 декабря 2024 г.
Тогда же в компании сообщили, что в рамках дивидендной политики «Лукойл» стремится направлять акционерам 100% свободного денежного потока (FCF), но этот показатель также должен быть скорректирован на ряд статей, которые из-за особенностей раскрытия отчетности не всегда можно посчитать. Базовый прогноз на основе отчета компании был 575 руб.