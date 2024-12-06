Минфин завершил замещение суверенных еврооблигаций
Минфин завершил операции по замещению государственных ценных бумаг России, сообщается на сайте ведомства. В общей сложности было замещено еврооблигаций на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу, что составляет 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций.
«Оставшиеся незамещенными еврооблигации Российской Федерации в совокупном номинальном объеме $11,6 млрд в эквиваленте (с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке», – говорится в сообщении Минфина. Они будут обслуживаться согласно порядку, который установлен указом президента от 9 сентября 2023 г. № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств».
По словам министра финансов Антона Силуанова, инвесторы, которые приняли участие в операциях по замещению еврооблигаций, больше не будут испытывать трудности из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций. «Проведенное замещение еврооблигаций Российской Федерации послужит хорошей основой для качественного и всестороннего развития национального долгового рынка в РФ», – сказал он.
В августе этого года президент России Владимир Путин подписал указ, необходимый для замещения суверенных евробондов России. В опубликованном документе отмечено, что замещение проводится путем получения Минфином от держателей еврооблигаций РФ, находящихся в обращении. В сентябре Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций.
3 декабря Минфин сообщил об эмиссии замещающих суверенных еврооблигаций. Всего было размещено 13 выпусков на совокупный объем $40,75 млрд. Размещение суверенных еврооблигаций производилось с помощью замены на замещаемые евробонды в соотношении один к одному, уточняли в министерстве.