Минфин завершил замещение суверенных еврооблигаций

«Оставшиеся незамещенными еврооблигации Российской Федерации в совокупном номинальном объеме $11,6 млрд в эквиваленте (с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке», – говорится в сообщении Минфина. Они будут обслуживаться согласно порядку, который установлен указом президента от 9 сентября 2023 г. № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств».