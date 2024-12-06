Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Минфин завершил замещение суверенных еврооблигаций

Ведомости

Минфин завершил операции по замещению государственных ценных бумаг России, сообщается на сайте ведомства. В общей сложности было замещено еврооблигаций на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу, что составляет 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков еврооблигаций.

«Оставшиеся незамещенными еврооблигации Российской Федерации в совокупном номинальном объеме $11,6 млрд в эквиваленте (с учетом амортизации) продолжат обращение на вторичном рынке», – говорится в сообщении Минфина. Они будут обслуживаться согласно порядку, который установлен указом президента от 9 сентября 2023 г. № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств».

По словам министра финансов Антона Силуанова, инвесторы, которые приняли участие в операциях по замещению еврооблигаций, больше не будут испытывать трудности из-за недружественных действий иностранных расчетно-клиринговых организаций. «Проведенное замещение еврооблигаций Российской Федерации послужит хорошей основой для качественного и всестороннего развития национального долгового рынка в РФ», – сказал он.

В августе этого года президент России Владимир Путин подписал указ, необходимый для замещения суверенных евробондов России. В опубликованном документе отмечено, что замещение проводится путем получения Минфином от держателей еврооблигаций РФ, находящихся в обращении. В сентябре Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций.

3 декабря Минфин сообщил об эмиссии замещающих суверенных еврооблигаций. Всего было размещено 13 выпусков на совокупный объем $40,75 млрд. Размещение суверенных еврооблигаций производилось с помощью замены на замещаемые евробонды в соотношении один к одному, уточняли в министерстве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных