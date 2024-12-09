Мировые инвесторы увеличили объем вкладываемых в фонды денежного рынка средств
По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), чистый приток средств в фонды денежного рынка за минувшую неделю составил $136 млрд, что в 33 раза выше объема средств, выведенного за две предыдущие недели. Инвесторы скупают низкорисковые активы на фоне возросших геополитических рисков и неопределенности относительно первых шагов Дональда Трампа на посту президента США. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Bank of America, клиенты фондов денежного рынка вложили за неделю, закончившуюся 4 декабря, свыше максимального результата с марта 2023 г.
Как отмечается в отчете, повышение спроса на активы происходит на фоне активных шагов мировых ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. По оценке аналитиков BofA, за последние три месяца мировые центробанки осуществили в сумме 62 понижения ставки, что стало максимальным числом с мая 2020 г., тогда как наиболее значимыми стали шаги ЕЦБ (Европейский центральный банк) и ФРС (Федеральная резервная система), которые за рассмотренный период провели по два понижения соответственно в сумме на 0,85 п. п. и 0,75 п. п. до 3,4% и 4,75–5%. На активный переход инвесторов также повлияло желание зафиксировать прибыль на фоне растущих индексов большинства промышленных и технологических бирж, сообщили аналитики.
Как писала Financial Times (FT), инвестиционное ралли сделало ноябрь самым загруженным месяцем для притока записей с 2000 г. Как отмечало издание, приток новых средств помогал доводить основные фондовые индексы США до рекордных максимумов, при этом трейдеры отметали опасения, что политические предложения, такие как широкомасштабное повышение пошлин, могут привести к росту инфляции и поставить под угрозу планы Федеральной резервной системы по дальнейшему снижению процентных ставок.
21 ноября The Wall Street Journal сообщила, что фондовое ралли замедлилось и «эйфория» после выборов сходит на нет. Как отмечала газета, инвесторы на Уолл-стрит скептически относятся к идее продолжения ралли акций технологических компаний, которые росли на фоне победы Трампа. В ходе предвыборной кампании республиканец активно поддерживал криптовалюты и технологический сектор экономики. Рост акций также смягчился из-за инвесторских ожиданий высоких корпоративных доходов. Благодаря дерегулированию и низким налоговым ставкам они все больше учитываются при ценообразовании на американских фондовых рынках.