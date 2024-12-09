Мировые инвесторы увеличили объем вкладываемых в фонды денежного рынка средств

Как отмечается в отчете, повышение спроса на активы происходит на фоне активных шагов мировых ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики. По оценке аналитиков BofA, за последние три месяца мировые центробанки осуществили в сумме 62 понижения ставки, что стало максимальным числом с мая 2020 г., тогда как наиболее значимыми стали шаги ЕЦБ (Европейский центральный банк) и ФРС (Федеральная резервная система), которые за рассмотренный период провели по два понижения соответственно в сумме на 0,85 п. п. и 0,75 п. п. до 3,4% и 4,75–5%. На активный переход инвесторов также повлияло желание зафиксировать прибыль на фоне растущих индексов большинства промышленных и технологических бирж, сообщили аналитики.