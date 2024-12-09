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Euroclear продолжил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний

Ведомости

Бельгийский депозитарий Euroclear со 2 декабря возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на соответствующее уведомление.

Как отмечает издание, по мнению экспертов, факт возобновления операций с евробондами позволяет инвесторам переводить бумаги из списка на российские депозитарные счета в депозитарий, а затем предъявить эти бумаги эмитенту  для замещения. Они считают, что Euroclear взял паузу и временно приостановил расчеты по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий новым санкциям.

17 ноября Euroclear позволил инвесторам торговать суверенными еврооблигациями Белоруссии внутри своей инфраструктуры. С 18 ноября Euroclear «в порядке исключения» возобновляет внутренние расчеты по выпуску Belarus-2023 объемом $800 млн, который Минск в прошлом году погасил в местных рублях на счет в государственном Беларусбанке. 

Речь идет о постановлении совета министров и нацбанка Белоруссии № 643/20 от сентября 2022 г. и связанных с ним законодательных актах, которые устанавливают альтернативные способы исполнения Минском своих обязательств по суверенным евробондам: платежи могут осуществляться в местных рублях на спецсчет в Беларусбанке или прямым платежом через дружественный депозитарий, либо бумаги могут быть замещены на внутренние облигации с выплатами в рублях или досрочно погашены.

Euroclear требует от инвесторов подтвердить, что они не прибегали к альтернативным механизмам получения средств и что обязуются соблюдать все применимые санкции, включая ограничения ЕС, Великобритании и США, а депозитарий, обрабатывая инструкцию инвестора на покупку/продажу бумаг, не нарушит сам или не заставит кого-либо нарушить любые санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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