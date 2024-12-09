Euroclear продолжил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний
Как отмечает издание, по мнению экспертов, факт возобновления операций с евробондами позволяет инвесторам переводить бумаги из списка на российские депозитарные счета в депозитарий, а затем предъявить эти бумаги эмитенту для замещения. Они считают, что Euroclear взял паузу и временно приостановил расчеты по ряду инструментов, чтобы уточнить соответствие своих действий новым санкциям.
17 ноября Euroclear позволил инвесторам торговать суверенными еврооблигациями Белоруссии внутри своей инфраструктуры. С 18 ноября Euroclear «в порядке исключения» возобновляет внутренние расчеты по выпуску Belarus-2023 объемом $800 млн, который Минск в прошлом году погасил в местных рублях на счет в государственном Беларусбанке.
Речь идет о постановлении совета министров и нацбанка Белоруссии № 643/20 от сентября 2022 г. и связанных с ним законодательных актах, которые устанавливают альтернативные способы исполнения Минском своих обязательств по суверенным евробондам: платежи могут осуществляться в местных рублях на спецсчет в Беларусбанке или прямым платежом через дружественный депозитарий, либо бумаги могут быть замещены на внутренние облигации с выплатами в рублях или досрочно погашены.
Euroclear требует от инвесторов подтвердить, что они не прибегали к альтернативным механизмам получения средств и что обязуются соблюдать все применимые санкции, включая ограничения ЕС, Великобритании и США, а депозитарий, обрабатывая инструкцию инвестора на покупку/продажу бумаг, не нарушит сам или не заставит кого-либо нарушить любые санкции.