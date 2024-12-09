Euroclear продолжил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний

Речь идет о постановлении совета министров и нацбанка Белоруссии № 643/20 от сентября 2022 г. и связанных с ним законодательных актах, которые устанавливают альтернативные способы исполнения Минском своих обязательств по суверенным евробондам: платежи могут осуществляться в местных рублях на спецсчет в Беларусбанке или прямым платежом через дружественный депозитарий, либо бумаги могут быть замещены на внутренние облигации с выплатами в рублях или досрочно погашены.